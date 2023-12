El cardenal Omella asegura que la Iglesia no va a hacer batallas para hacer caer gobiernos

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan José Omella, ha asegurado este martes que la Iglesia no va a "hacer batallas políticas ni batallas para hacer caer gobiernos" y se ha desmarcado de los grupos que acuden a rezar el Rosario frente a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.



Así lo ha dicho durante su intervención en un desayuno informativo preguntado por la participación de grupos de católicos que acuden a protestar ante la sede socialista y rezan para poner fin al gobierno de Pedro Sánchez.



"Yo qué sé lo que pide cada persona en su conciencia; allá ellos en sus grupos, nosotros no controlamos las personas, nosotros lo que queremos siempre es trabajar codo a codo por el bien común si nos dejan y si cuentan con nosotros, pero nosotros no vamos a hacer batallas políticas ni batallas para hacer caer gobiernos", ha dicho el cardenal Omella.



Durante su participación en este foro, el presidente de la CEE ha apostado en varias ocasiones por "crear puentes y no muros" y, ante el clima de polarización política y crispación social, ha llamado al diálogo y la búsqueda de acuerdos pensando siempre en el bien común.



En este sentido, ha criticado las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, sobre que "habrá un momento dado que el pueblo querrá colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



"Tenemos que aprender a respetarnos y a convivir y siempre que hablamos de las personas, estén en un cargo público o en uno privado, ha de ser siempre con respeto y, si puede ser con belleza, mejor", ha indicado.

