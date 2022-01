Bendodo: Vox ha dejado de ser útil y los andaluces lo han penalizado

El consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha afirmado este lunes que Vox "se ha estancado" en las encuestas en Andalucía porque "a ojos de los andaluces ha dejado de ser útil" al "alinearse con el PSOE y vetar los presupuestos", y los andaluces "se lo han penalizado".



Bendodo, que ha participado en un desayuno informativo en Málaga, ha admitido a preguntas de los periodistas que, "a nivel nacional, Vox puede estar disparado, pero la percepción en Andalucía es distinta".



"En Andalucía, Vox ha sido una de las tres patas del cambio", que fue posible porque junto a PP y Ciudadanos "sumaron", fueron "tres fuerzas útiles para el cambio" y en los últimos meses ha crecido en las encuestas, pero cuando se ha "alineado con el PSOE" se le ha "retirado el apoyo", y el último barómetro le otorga doce o trece parlamentarios, "casi como ahora, y llegó a tener de diecisiete a diecinueve", ha añadido.



El también portavoz del gobierno andaluz ha resaltado que "alinearse con el PSOE es un disparate, con independencia de quién sea el candidato o candidata" de Vox, algo que no les "preocupa".



Según Bendodo, el objetivo es "repetir el acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos", que "ha funcionado", y sobre la pérdida de apoyos de la formación naranja ha reconocido que "tienen un problema", pero en Andalucía "bajan menos que en el resto de España".



Al preguntársele por la posibilidad de concurrir de forma conjunta a las elecciones, Bendodo ha subrayado que PP y Ciudadanos son "partidos distintos", que tienen "sus siglas cada uno", por lo que van a "trabajar en esa línea".



Ha reiterado que el objetivo del gobierno andaluz es "agotar el periodo de sesiones" que empieza ahora y "agotar la legislatura, porque lo serio es hacer las elecciones cuando tocan".



Sin embargo, ha precisado que "no solo depende de uno, sino de los equilibrios parlamentarios y de que no haya un bloqueo parlamentario como sucedió con los presupuestos por la pinza del PSOE y Vox", por lo que "si eso se repite, habrá que buscar otras alternativas".



Bendodo ha asegurado que los consejeros tienen "el mandato del presidente", Juanma Moreno, de "multiplicar las capacidades negociadoras" para que se aprueben todos los decretos y proyectos de ley, que afrontan "partido a partido".



"Este gobierno está a la izquierda de la derecha y a la derecha de la izquierda, y eso da la capacidad de pactar a derecha e izquierda, unas cuestiones con el PSOE y Adelante y otras con Vox", según Bendodo, que cree que esa es "la ventaja de estar en el centro político, la capacidad de hablar y de pactar con todos".

