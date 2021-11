Juan Marín pide a las CCAA "unión" en el sector turístico porque "no somos competidores"

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha pedido a todas las comunidades autónomas "unión" en el sector turístico debido a que las regiones "no somos competidores".

"Busquemos lo que nos une", ha aseverado Marín durante su comparecencia en la apertura institucional en Sevilla del Tourism Innovation Summit (TIS) de consejeros de Turismo y ante representantes turísticos del ámbito público y privado de las distintas comunidades de toda España, tras realizar la reflexión sobre "cuántas normas existen" en el país sobre el turismo y "el porqué no se pueden simplificar".

"O estamos juntos y buscamos lo que nos une en el sector turístico o vamos a tener otros muchos competidores, que ya existen, y creo que España es una potencia mundial. Andalucía solo pretende ayudar y contribuir para recuperar este sector y darle futuro", ha manifestado el consejero.

Así, ha abogado por tener "una norma general" a nivel estatal que "respete las regulaciones autonómicas" y que permita "poner de acuerdo" a las comunidades para establecer relaciones institucionales con temas como el bono turístico o el decreto de ampliación de plantas hoteleras. "Somos 40 millones de clientes potenciales en España", ha indicado.

Sin embargo, ha lamentado que "no lo hacemos" porque cada comunidad "juega la partida" para ver si "una tiene más turistas que otra". "Yo ese titular no lo comparto, creo que tenemos que trabajar juntos porque eso va a significar generar empleo y riqueza en nuestros territorios. La rivalidad política no sirve para nada", ha valorado.

Del mismo modo, ha defendido que el turismo no es "algo residual como algunos afirman desde las instituciones", sino "fundamental" como ha quedado "demostrado" durante la pandemia. "Es el motor que puede cambiar la economía de nuestros regiones y nuestro país", ha asegurado.

Por este motivo, ha señalado que a las CCAA les queda "mucho trabajo por hacer juntas", pero que en estos tiempos "cualquier destino es posible para cualquier viajero". "Tenemos que encontrarnos las administraciones y empresas, no solo cuando se nos convoca por parte del Ministerio en una Conferencia Interterritorial, por lo que yo brindo esta oportunidad desde aquí en Andalucía para que podamos hacer esto", ha relatado.

LOS FONDOS NEXT GENERATION PARA EL TURISMO "SON UNA LIMOSNA"

Por último, Marín ha dejado un espacio en su reflexión para criticar a Europa y los fondos Next Generation al tacharlos de "limosna" y "vergüenza". "Desde Europa, se ofrecen 3.400 millones de ayudas cuando se han perdido más de 120.000 millones en el sector", ha lamentado.

Del mismo, ha señalado al Gobierno porque "no haya compartido la cogobernanza" de los criterios de reparto, toda vez que ha indicado que "quién conoce mejor el turismo en cada región que los gobiernos de cada comunidad". "Los criterios técnicos no siempre obedecen a lo que pasa en la calle", ha apuntado.

Por último, ha defendido que las instituciones "estamos para ayudar, aunque nos cueste escaños" y espera que todos los territorios españoles "vayan en la misma dirección". "Hay muchas empresas poniendo a España a la cabeza del turismo internacional y que necesitan nuestro apoyo", ha concluido.