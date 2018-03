110 millones de rusos, convocados a las urnas para las presidenciales

Los colegios electorales abrieron hoy en Moscú y en toda la parte central de Rusia para unas elecciones presidenciales sin intriga, en las que unos 110 millones de rusos están convocados a las urnas para elegir a su líder para los próximos seis años.



La maratoniana jornada electoral empezó hace nueve horas en Kamchatka, Chukotka y Magadán, las regiones más orientales del país, donde ya sólo faltan tres horas para el cierre de los colegios.



Como en todo el país, los ciudadanos podrán ejercer su derecho a voto hasta las 20.00 hora local, tras lo cual se dará comienzo al escrutinio.



El extenso territorio de Rusia abarca once husos horarios, por lo que la jornada de votación habrá durado 21 horas cuando concluya en el enclave de Kaliningrado, la parte más occidental del país, donde los colegios cerrarán a las 18.00 GMT de este domingo.



La votación se llevará a cabo en más de 97.000 colegios en Rusia y otros 400 en 145 países de todo el planeta, aunque los rusos que viven en Ucrania no podrán ejercer su derecho a voto.



El Gobierno de ese país ha anunciado que no les permitirá acceder a las legaciones diplomáticas rusas en su territorio, donde abrirá sus colegios electorales Moscú, ya que considera a Rusia un "país agresor" y sus elecciones presidenciales "ilegales".



Donde sí habrá votación es en Crimea, que participará por primera vez en presidenciales rusas y lo hará en el cuarto aniversario de la anexión de la península ucraniana por Moscú.



Kiev ha advertido a los ciudadanos de ese territorio -que considera ocupado y que no renuncia a recuperar- de que aquellos que ayuden en la promoción y organización de los comicios serán perseguidos penalmente en Ucrania.



El Gobierno ucraniano ya ha elaborado una lista negra con los nombres de los crimeos acusados de estos "delitos" y pedirá a la Unión Europea que les sancione con la prohibición de entrar en el territorio de los Veintiocho.



Según todos los sondeos, Putin ganará con holgura los comicios y rozará el respaldo del 70 por ciento de los electores, un resultado histórico para el inquilino del Kremlin, que en lugar de sufrir desgaste, gana apoyos en todo el país pese a sus 18 años en el poder.



En segundo lugar en intención de voto se sitúa el candidato comunista, el millonario estalinista Pável Grudinin, con un 7 %, seguido por el veterano líder ultranacionalista, Vladímir Zhirinovski, con un 6 %.