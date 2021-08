Un joven marroquí intenta degollar a una voluntaria con la que tenía una relación en Ceuta

Un inmigrante marroquí de 18 años ha ingresado en prisión preventiva el pasado sábado en Ceuta, tras intentar degollar a una voluntaria de una ONG, con la que mantenía una relación sentimental desde hacía algo más de año y medio, según han informado a Efe fuentes judiciales.



El joven ha ingresado en prisión por un presunto delito de violencia de género y lesiones agravadas y de momento como medida cautelar se le ha impuesto una orden de alejamiento de 200 metros a la espera del juicio.



Según fuentes judiciales, la voluntaria, natural de Linares (Jaén) y de 24 años, declaró que convivía desde hacía tres meses en su domicilio con el inmigrante, natural de Tetuán (Marruecos), y desde entonces había venido sufriendo reiterados malos tratos.



El jueves 29 de julio, el joven, que responde a las iniciales M.A., hirió con un cuchillo a la voluntaria, quien logró apaciguarlo y convencerlo para que la llevara al Hospital Universitario de Ceuta para ser atendida, bajo la promesa de que lo perdonaba y no lo iba a denunciar, según fuentes de la investigación.



Una vez en el hospital, la mujer contó todo lo ocurrido, por lo que se avisó de inmediato a la Policía Nacional que se personó en el centro, donde el joven fue detenido y trasladado a la Jefatura Superior de Policía, según han indicado a Efe fuentes policiales.



Desde el pasado sábado y tras pasar a disposición judicial para prestar declaración, aunque se acogió a su derecho de no hacerlo, el hombre está en prisión preventiva y sin fianza.



Fuentes policiales han explicado Efe que el joven había estado acogido en un centro de menores de la Ciudad Autónoma como menor extranjero no acompañado hasta que cumplió los 18 años y salió del centro.



La voluntaria declaró el pasado sábado ante la magistrada del Juzgado de Guardia número 6 de Ceuta y acudió este lunes para ampliar su testimonio ante juzgado de Violencia de Género, donde explicó el maltrato y las agresiones continuadas que había sufrido durante tres meses de convivencia con el joven, según fuentes judiciales.



La causa finalmente ha sido trasladada a los juzgados de Linares, de donde es la joven, y donde finalmente se celebrará el juicio, aunque aún se desconoce cuál será el delito que se le impute al presunto agresor.



Fuentes judiciales han precisado que tras la ampliación de la declaración de este lunes se está a la espera de conocer la calificación fiscal, para saber si finalmente se le juzgará un delito mayor, como una tentativa de homicidio o de asesinato, ya que podría considerarse que actuó con premeditación y alevosía.

