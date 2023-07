Los Jandilla permiten bonitas y rápidas carreras en el sexto encierro de los Sanfermines

Cargando el reproductor....

Los toros extremeños de Jandilla han permitido bonitas y rápidas carreras de los mozos por las calles de Pamplona en el sexto encierro de los Sanfermines.



El parte de heridos provisional facilitado por Cruz Roja desde el recorrido deja dos solicitudes de traslado por una herida no penetrante en la pierna y otra por contusiones con deformidad en la pierna.



El encierro ha durado dos minutos y veintitrés segundos, en los que la manada se ha ido estirando tras haber realizado los primeros tramos de la carrera muy hermanada.



Los toros han salido agrupados y con los cabestros abriendo camino en la cuesta de Santo Domingo, donde los mozos no han podido ponerse delante de los Jandilla. Un último toro negro ha hecho un amago de quedarse rezagado, pero rápidamente ha vuelto a unirse a sus hermanos.



En la Plaza Consistorial y en la primera mitad de la calle Mercaderes, la manada ha continuado de la misma manera, hasta que, al aproximarse a la curva de Mercaderes-Estafeta, un toro negro ha adelantado a sus hermanos para liderar el resto de la carrera.



Otros cuatro toros trataban de seguir su ritmo junto con dos cabestros, y el último con el resto de mansos. Ha sido en la calle Estafeta donde el grupo se ha estirado por completo hasta ir prácticamente en fila de uno, lo que ha permitido a los corredores disfrutar de más de un animal.



Pese a la fama, acreditada con datos, que tienen los Jandilla de toros peligrosos con varios récords en cuanto a corneados por encierro, los seis de este año no han hecho, en ningún momento, por ir a por los mozos y han seguido su camino sin distraerse.



No obstante, la presencia de corredores, donde no deberían estar, como por ejemplo, pegados al vallado en Telefónica, ha hecho que se hayan dado caídas con golpes fuertes.



En la misma disposición en la que han hecho los últimos tramos de la carrera, los toros han entrado en la Monumental Pamplonesa sin generar tensión y enfilando directamente los corrales.



Por la tarde, los toros serán lidiados por Antonio Ferrera, El Juli y Cayetano Rivera en la sexta corrida de la Feria.