La policía detiene a una persona por un ataque con una espada en Londres

Un hombre de 36 años ha sido detenido este martes en relación con un ataque con una espada en el que varias personas han sido presuntamente acuchilladas cerca de una estación de metro de la zona de Hainault, en el este de Londres, informó la Policía Metropolitana de la capital británica.



Según un comunicado, el suceso, que de acuerdo con los primeros indicios no es de naturaleza terrorista, se produjo poco después de las 07.00 hora local (06.00 GMT) cuando la policía recibió llamadas para advertir de que un coche se había estrellado contra una casa en el área de Thurlow Garden.



Las primeras informaciones indican que varias personas sufrieron heridas de arma blanca por parte del individuo, que también atacó a dos agentes de policía.



"La policía y otros servicios de emergencia están en Hainault, al este de Londres, en un incidente grave en el que un hombre con una espada ha sido detenido", apuntó el cuerpo.



"En este momento, entendemos que el sospechoso atacó a otros ciudadanos y dos agentes de policía", agregó la Policía.



El cuerpo señaló que aguarda ahora a conocer el parte médico de los heridos, cuya gravedad se desconoce.



Un vídeo ciudadano difundido por los medios británicos muestra al supuesto autor del ataque, un hombre con barba y ataviado con una sudadera ocre de capucha, mientras camina con una espada de gran tamaño (del estilo de una katana japonesa) en la mano.



"Esto debe haber sido un incidente aterrador para aquellos involucrados. Sé que la comunidad se estará sintiendo impactada y alarmada", apuntó el subcomisario Ade Adelekan en la nota.



La Met también descarta que exista "alguna amenaza" para la ciudadanía a raíz de este incidente, al tiempo que aseguró que no busca a más sospechosos y que lo ocurrido "no parece estar relacionado con terrorismo".



"Por favor, sigan las instrucciones de los agentes de la policía en la zona. Se ha detenido a un hombre", señala el cuerpo.



El ministro británico del Interior, James Cleverly, aseguró a través de la red social X que está siendo informado del suceso y pidió que no se especule ni se compartan vídeos a través de internet, sino que se facilite la información relevante a la policía.



"Mis pensamientos están con aquellos afectados, y agradezco a los servicios de emergencia", posteó Cleverly.

