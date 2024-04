La profecía de Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez y Laura Matamoros en 'Supervivientes'

Demostrando que es una caja de sorpresas y que su amistad con Rocío Carrasco es mucho más estrecha de lo que imaginábamos, Sofía Suescun ha sido uno de los rostros conocidos que ha acompañado a la hija de Rocío Jurado en la presentación de su propia firma de productos cosméticos y que luego ha celebrado su 47 cumpleaños con ella en un céntrico restaurante de la capital.

Y como no podía ser de otra manera, le hemos preguntado cómo está viendo a Kiko Jiménez en 'Supervivientes', que se está convirtiendo con sus bromas, confidencias y chascarillos en uno de los grandes protagonistas del reality y en uno de los favoritos para la audiencia. "Está muy bien, como tiene que estar" asegura la influencer, que está apoyando a tope a su novio.

Comentadísima la relación entre Kiko y Laura Matamoros. Juntos desde el primer día en 'Playa Limbo', y aunque ahora están en grupos separados, están dando mucho juego y sus peleas, al igual que sus buenos momentos y sus muestras de amistad, es una de las tramas principales de la edición. Una relación que no molesta en absoluto a Sofía, que tiene claro que su chico y la hija de Kiko Matamoros "acabarán" el concurso "como lo empezaron: queriéndose y odiándose".

Además, hemos aprovechado la ocasión para preguntar a Sofía por la pillada de su hermano Cristian Suescun besándose apasionadamente con Marta Riesco en una discoteca este fin de semana. Un affaire que la ex de Antonio David Flores ha dejado claro en redes sociales que no va a ir más allá y del que la influencer no tenía ni idea: "Mi nueva cuñada Marta Riesco? Eso sí que no te entiendo" ha reconocido alucinada, estallando en carcajadas cuando le hemos comentado que podrían estar juntos. "No, eso no" ha asegurado.

