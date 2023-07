Elon Musk anuncia un límite de visionado de 600 mensajes al día en Twitter

El empresario Elon Musk, propietario de Twitter, dijo este sábado en su cuenta que la red social ha impuesto límites temporales a la lectura de tuits (publicaciones) para evitar "niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema".



Indicó que las cuentas verificadas podrán leer un máximo de "6.000 posts (tuits) al día", mientras que las no verificadas solo podrán leer 600, y las "nuevas cuentas no verificadas" menos aún, 300.



El anuncio no especifica si ese recuento diario de tuits se aplica al seleccionar publicaciones concretas o abarca todas las publicaciones que aparecen, por ejemplo, al descender por la cronología de la pantalla principal, consultar hilos o revisar respuestas de tuits.



Este mismo sábado, un par de horas antes de que Musk revelara esos límites, miles de usuarios reportaron problemas para acceder a la red social en la página de seguimiento Downdetector, y parecían continuar, aunque en menor medida, tras el anuncio.



En la propia red social, algunos afectados indicaban hoy que la aplicación les daba los siguientes mensajes de error: "Se ha excedido el límite" y "No se pueden mostrar los tuits".



Este viernes, medios especializados señalaron que Twitter había cerrado sus contenidos, incluyendo tuits, hilos y perfiles, a los visitantes que no tienen cuenta, a los que les aparece un mensaje para que se registren o ingresen sus credenciales.



Al respecto, Musk dijo respondió a un tuit que cuestionaba si era un problema técnico explicando que se trataba de una "medida de emergencia temporal" y aludió, igual que hoy, al "pillaje de datos", recoge el portal The Verge.



También mencionó el asunto en una respuesta al consejero delegado de Epic Games, Tim Sweeney, que se quejaba de los "muros de pago" en lugares de internet, incluyendo Twitter.



"Varios cientos de organizaciones (quizás más) estaban extrayendo datos de Twitter de manera extremadamente agresiva, hasta el punto en que estaba afectando la experiencia real del usuario", le dijo a Sweeney, con quien se enzarzó en un debate de "ideas" sobre cómo solucionar el asunto.