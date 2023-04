Tener una página web es una de las herramientas de marketing digital más poderosas de la actualidad pero crearla significa una inversión importante para muchos emprendedores. Esto conlleva que algunos se aventuren a crearla por sí mismos a pesar de los desafíos que se presentan. Si tú eres uno de ellos, aprende cuales son los principales errores al crear tu sitio web que debes evitar para que tu inversión merezca la pena.

7 errores comunes al crear sitios web que debes evitar

Diseño genérico y poco profesional

Crear páginas web con plantillas genéricas es uno de los errores más comunes. A pesar de ser accesible, sencillo, rápido, no es recomendable para la mayoría de los negocios web. La razón es que no está adaptado al público objetivo de la empresa, no tienen orden lógico y sobre todo, podrían no adaptarse a la identidad gráfica.

Por esa razón lo ideal es crear un diseño web personalizado, apuntado al tono de la marca y al público específico que queremos abordar. Pues aunque una plantilla sea funcional, muchas veces no será la suficientemente efectiva para representar lo que deseamos.

Diseño poco funcional

Otro error relacionado con el diseño web que debemos evitar es crear páginas orientadas al diseño y no al mensaje. Se trata de sitios web muy bonitos pero nada funcionales ni comunicativos. Muy complicados de entender y que el usuario termina abandonado a las primeras de cambio.

Además de esto, a mayor elementos visuales, más tiempo tardan las páginas en cargar lo cual aumenta la tasa de abandono. Por tanto de nada sirve tener un sitio web moderno y extremadamente atractivo si no resulta funcional para el usuario.

No es un sitio responsivo

En el mundo del diseño web un sitio responsivo es aquel que puede visualizarse con eficiencia en cualquier tipo de dispositivo, ya sea móvil o de escritorio. De manera que si te atreves a crear un sitio web por ti mismo y no te aseguras de que sea responsivo los resultados en el corto plazo serán negativos.

La página es pesada y tarda mucho en cargar

Cuando creamos una web nos aseguramos de que su diseño y elementos sean ágiles pero al cargarla de contenido comienza a ralentizarse. Es ahí cuando nos damos cuenta de que hemos creado una web muy pesada que no servirá para cumplir nuestros objetivos. Incluso será rechazada para monetizar en el futuro.

En este sentido para resolverlo necesitas cambiar el contenido, aprender a optimizar las imágenes e incluso será necesario agregar algunos plugins para agilizar su carga.

Crear una web sin dominio y hosting propios

El dominio y el hosting es lo último en lo que piensan las empresas al crear la página web por sí mismas. E incluso si lo adquieren, no se aseguran de tener acceso a esto. Pero esto es fundamental para el mantenimiento de tu web, resolver imprevistos e incluso renovar los servicios.

Muchas veces las empresas contratan a profesionales freelance para crear la web y luego cortan comunicación con ellos sin resguardar lo más importante, los accesos al dominio y el hosting. Para evitar estas eventualidades, si lo estás haciendo por ti mismo, revisa los 10 mejores servicios de alojamiento web y encontrarás buenas opciones que podrás tener siempre a tu alcance. Recuerda que tener un buen hosting es fundamental para que la web sea más rápida y se posicione mejor en los motores de búsqueda.

Analiza la ortografía de tu web

Hay dos razones muy importantes para analizar y corregir la ortografía de tu página web. La primera es por la imagen profesional que quieres transmitir a tu público objetivo, si tienes faltas de ortografía, tus visitantes no tomarán en serio la información que les ofrezcas y abandonarán la web rápidamente.

La segunda razón es que la ortografía es fundamental para el posicionamiento web. Si tu contenido tiene múltiples errores ortográficos, difícilmente tu página vaya a ocupar los principales lugares en los buscadores ya que el algoritmo no lo tomarán en cuenta. Esto significa que el nivel de visitas de la web será muy bajo y todos los esfuerzos en vano.

No incluir los avisos legales

Las políticas de privacidad que exigen en la mayoría de los países y el de utilización de cookies son avisos que debes colocar en tu web para informar a los usuarios que se toman algunos de sus datos personales y preferencias. No incluir este mensaje acarrea penalidades locales e incluso por parte de los buscadores. Tu web podría no mostrarse a los usuarios o salir de circulación en cualquier momento.

Si te aseguras de no cometer estos errores al crear tu sitio web, tendrás una página que podrá lograr un buen posicionamiento en su nicho en poco tiempo.