Unanimidad del pleno del Congreso para impulsar la prevención del suicidio

El pleno del Congreso ha aprobado este jueves por unanimidad una proposición de Más País Verdes Equo para instar al Gobierno a analizar en el marco del diálogo social la creación de un permiso laboral de hasta quince días para quien acompañe a una persona en situación de alto riesgo de suicidio.



La proposición no de ley, en la que Más País aceptó enmiendas del PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos y el PNV, ha salido adelante con el voto a favor también de todos los diputados del resto de grupos, con un total de 340 síes y sin ninguna abstención ni voto en contra.



En la proposición transaccional, el Congreso pide al Gobierno que analice con la patronal y los sindicatos la puesta en marcha de un nuevo tipo de permiso laboral para que las personas "en situaciones puntuales de riesgo inminente de suicidio" puedan ser "acompañadas y cuidadas".



El permiso lo otorgaría un profesional colegiado, médico o psicólogo, y lo solicitaría el propio paciente a favor de quien quiera que sea su acompañante.



Duraría el permiso quince días como máximo y no implicaría merma en el salario para el acompañante.



El líder de Más País, Íñigo Errejón, defendió el martes en el debate en el pleno que el permiso laboral a un acompañante supondría "democratizar el derecho a la ayuda".



"Es verdad que el dolor no entiende de clases, pero la ayuda, el derecho a que te ayuden, sí entiende de clases; son quienes llevan vidas más duras quienes tienen más dificultades para ponerle nombre a lo que les pasa", expuso Errejón, antes de indicar que estudiaría los cambios en su iniciativa que le sugerían PSOE, UP, Cs y PNV.



Recordó que Más País Verdes Equo ha conseguido rasgar esta legislatura "el tabú de la salud mental", primero con "risitas" en el hemiciclo, pero cada vez con "más atención", y añadió hacia el Gobierno: "No nos vuelvan a felicitar por abordar el tema, pongan recursos suficientes en la sanidad pública para que la salud mental sea un derecho".



Varios diputados recordaron en el debate que aún está pendiente un plan estatal que coordine las políticas de prevención al suicidio, entre ellos Rosa Romero (PP), quien dijo que la propuesta de Errejón le parecía "una medida aislada" y "empezar la casa por el tejado", aunque finalmente también su grupo ha votado a favor.