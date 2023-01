Los mejores looks con botas que más se llevan esta temporada

Cuando llega una nueva estación, llegan nuevos cambios en moda, tendencias de pasarela que están en la calle y outfits perfectos para cualquier ocasión. En este caso, queremos enseñarte los mejores looks con botas que más se están llevando esta temporada para que no te pierdas nada y salgas siempre ideal cuando te vistas por la mañana.

Botas altas con faldas plisadas por las rodillas: Si crees que las botas altas son solo para los jeans, estás en un gran error. Las botas altas, sobre todo negras, combinan muy bien con una falda plisada que llegue por las rodillas.



Botas altas con jeans de campana: Al combinar unas botas altas, es decir, por encima de las rodillas, que lleguen a los muslos, conseguiremos crear un efecto alargado de nuestras piernas.



Combinando botas con abrigos largos: este look es uno de los más solicitados esta temporada y qué más puedes ver en las calles.



Llevar el pantalón tipo ‘skinny’ metido por dentro de las botas: Esta tendencia se está haciendo muy común entre las influencers, ya que estiliza la figura y queda bien con cualquier tipo de bota.

Por lo general, estos looks son los que más combinan con abrigos, bufandas y jerseys, y es que en esta temporada de invierno, las botas son el elemento estrella de todos los looks. De hecho, desde la web especializada en calzado, Yokono, aseguran. “La venta de calzado, sobre todo de botas, se ha disparado esta temporada, y es que este look puedes complementarlo con casi cualquier outfit”.



Por otro lado, también tenemos otros looks que se están haciendo muy famosos: los looks con botas de agua. Por ejemplo:

Mallas con botas de agua: Este outfit es de lo más recurrente, ya que con las épocas de lluvia, sobre todo sacando al perro, es el más visto en las calles. Es cómodo, bonito y además, te mantiene seco y vas a la moda.



Botas de agua para salir por la noche: Dentro de los mejores looks con botas, se ha puesto de moda salir a cenar bien arreglado pero con botas de agua por si llueve. Actualmente encontrarás en el mercado una gran variedad de botas de agua bonitas y preparadas para cualquier guesta.



Botas de agua para trabajar: Este look suele estar complementado con unos jeans y un jersey suave, es perfecto para acudir todos los días que llueva al trabajo. Mantendrás el calor y estarás ideal en base a las tendencias de esta temporada.

Como veréis, estar a la moda no es tan difícil, solo hace falta saber qué tipo o qué estilo te queda mejor y a partir de ahí, escoger las botas que mejor te vengan para poder salir con uno de los looks que más se llevan esta temporada.