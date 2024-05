El subcampeonato, la Supercopa y el posible alirón del Madrid, en juego en Montilivi

El Girona y el Barcelona, tercero y segundo con 71 y 73 puntos, respectivamente, se enfrentarán este sábado en el derbi catalán de la trigésimo cuarta jornada de LaLiga EA Sports y con la vista puesta en la segunda posición y en el último billete para viajar a Arabia Saudita para disputar la próxima Supercopa de España.



Los de Xavi Hernández viven un fin de temporada convulso. Fuera de la 'Champions' y sin opciones en la Liga tras su derrota en el Bernabeu de la peor manera (3-2), tienen al menos el aliciente del subcampeonato, frente a un equipo que en la primera vuelta les superó por 2-4 en uno de los partidos más completos del equipo de Míchel Sánchez.



Los azulgrana, que ya sabían que no podían contar con los ausentes de larga duración Gavi y Balde, así como Frenkie de Jong, baja por una lesión y que le deja sin opciones en lo que resta de temporada, estarán pendientes de Vitor Roque.



El brasileño, que apenas ha contado para Xavi Hernández, ha acudido esta mañana al entrenamiento, pero no ha podido ejercitarse a causa de un problema de salud no especificado.



Los barcelonistas necesitan la victoria para quitarse el mal sabor de boca del 2-4 de la primera vuelta, frente al equipo revelación del curso futbolístico español, que ha liderado el campeonato durante algunas jornadas, pero sobre todo que ha demostrado una manera diferente de ver el fútbol.



El equipo de Xavi Hernández no admitirá demasiadas modificaciones del que se midió ante el Valencia (4-2), un encuentro en el que brilló especialmente Robert Lewandowski, autor de un triplete.



En defensa, consolidados Cubarsí y Araujo en el eje; con la baja de Balde, el controvertido Cancelo es el dueño del lateral izquierdo y Koundé el habitual por la derecha.



Christensen, reconvertido de central a medio centro, volverá a estar por delante de la defensa y escudado por Gündogan y Fermín, que están a buen nivel. En la medular cabría la posibilidad de que Pedri ocupara la plaza del canterano.



Delante, tampoco se prevén cambios, con la tripleta formada por Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha, uno de los mejores jugadores azulgrana en esta recta final de temporada.



El equipo de Montilivi, inmerso en el mejor año de su historia, ya ha sellado su clasificación europea, hace dos semanas ante el Cádiz (4-1), y acabar entre los cinco primeros, hace una semana ante Las Palmas (0-2). Ahora quiere certificar su participación en la Liga de Campeones. Tiene 13 puntos más que el Athletic Club, quinto, a falta de 15 por disputar.



La clasificación para la 'Champions', objetivo y sueño a partes iguales, según Míchel Sánchez, será una realidad si el Girona iguala o mejora el resultado del equipo vasco en el duelo de este viernes en Getafe. Si el Athletic, en mala racha, pierde en el Coliseum el Girona recibirá al Barça siendo ya equipo de la Liga de Campeones.



Los rojiblancos, en apenas su cuarto año en la élite, han roto todas las expectativas y todos sus récords: faltan cinco partidos y ya tienen 20 puntos más que en su mejor temporada en Primera (51, 2017-2018). Pero ni el equipo ni la ciudad quieren detenerse aquí. A un solo paso de asegurar la Champions todavía hay margen de ilusionarse con la Supercopa.



Los precedentes, cuatro victorias para el Barça, dos empates y una victoria del Girona, apuntan que no será fácil, pero el triunfo fue en el último duelo: en diciembre y por 2-4, con tantos de Artem Dovbyk (19) -pichichi por delante de Jude Bellingham y Alexander Sorloth (17) y Robert Lewandowski (16)-, Miguel Gutiérrez, Valery Fernández y Cristhian Stuani.



Los tres partidos en Montilivi se han saldado con victoria azulgrana, aunque cada vez con menor margen: 0-3 en 2017, 0-2 en 2019 y 0-1 en 2023. Y este curso el estadio rojiblanco es un fortín: el Girona, invicto en casa desde el mes de septiembre, ha enlazado cuatro victorias de local y atesora un balance de 14 triunfos en 17 partidos en Montilivi.



Míchel no podrá contar con Jhon Solís, que se perderá lo que resta de temporada por una lesión muscular en el cuádriceps izquierdo, Cristhian Stuani y Borja García, lesionados, ni con Pablo Torre, por la 'cláusula del miedo'.



- Alineaciones probables:



Girona FC: Gazzaniga; Èric, David López, Blind, Miguel; Aleix García; Yan Couto, Iván Martín, Herrera, Sávio; Dovbyk.



FC Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsí, Cancelo; Christensen, Gündogan, Fermín; Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.



Árbitro: Hernández Hernández (comité canario).



Estadio: Estadi de Montilivi.



Hora: 18.30 CET (16.30 GMT).

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es