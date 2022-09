El violador en serie de Gipuzkoa niega ser el autor de otras tres agresiones

El violador en serie de Gipuzkoa, condenado ya a 12 y 9 años de cárcel respectivamente por dos violaciones cometidas en Beasain y en Lasarte-Oria, ha negado "categóricamente" ser el responsable de otras tres agresiones sexuales, dos de ellas en grado de tentativa, en Tolosa, Andoain y Anoeta.



El procesado ha declarado en la primera sesión del juicio por estos hechos que se celebra desde este lunes hasta el miércoles en la Sección Tercera de la Audiencia de Gipuzkoa, donde tan sólo ha respondido a las preguntas formuladas por su abogado y ha rechazado hacerlo a las cuestiones que tenían preparadas las Fiscalía y la acusación particular, que ejercen las tres víctimas.



El inculpado, quien ha comparecido con la cara parcialmente cubierta por una mascarilla y vestido con un largo abrigo que le cubría casi hasta la mitad de las piernas, ha afirmado que él no puede ser el autor de las dos tentativas y la agresión sexual consumada porque en aquellas fechas se encontraba de vacaciones en Rumanía visitando a su madre.



Tras la declaración del encausado, el juicio continúa ahora con las declaraciones de las tres víctimas que se está llevando a cabo a puerta cerrada, a petición de la acusación particular, que ejerce la letrada Cristina Ramos, de la asociación Clara Campoamor.