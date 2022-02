Tarde o temprano, toda empresa necesita renovar su imagen. Tener claro el camino para lograrlo con éxito es esencial. Es por eso que te enseñaremos cómo reforzar tu estrategia de rebranding con artículos personalizados.

Los artículos personalizados, como su nombre lo indica, son aquellos que las empresas compran e imprimen con el diseño, eslogan y/o imágenes de su marca.

Muchas compañías ofrecen este servicio. Venden a las empresas productos de merchandising y se los imprimen. Por ejemplo, podrían personalizar llaveros online, gracias a que cuentan con una herramienta de diseño en línea y técnicas de impresión para diferentes soportes.

De acuerdo con cifras de la Asociación de Fabricantes y Vendedores de Artículos Promocionales y Publicitarios (FYVAR), este es un sector bastante estable y con muy buenas proyecciones a futuro.

Las empresas no deben desaprovechar la puesta en marcha de campañas a través de artículos personalizados, ya que es una forma de publicidad que ha probado dar resultados positivos a través del tiempo.

Incluir productos personalizados en tu estrategia de rebranding puede dar efectividad a tus campañas de marketing. Antes de explicar con detalle acerca de cómo funciona todo este proceso, hablemos del rebranding en sí.

¿Por qué implementar una estrategia de rebranding?

Hay muchos motivos por los que una empresa decide hacer rebranding. Si tenemos en cuenta que se trata de un cambio de imagen, es lógico que haya diversas razones. Veamos las más importantes.

Compra o fusión empresarial

Está totalmente justificado que cuando la compañía es adquirida por un nuevo dueño o se fusiona con otra, se inicie un proceso de rebranding.

Para que se dé de manera fluida y sin generar confusión en los clientes, es necesario que se unifiquen criterios. Todo lo que se plantee como renovación debe estar en armonía con los nuevos valores que ambas empresas desean transmitir.

El rebranding es un proceso. Hay que cuidar los detalles, tener una buena estrategia de comunicación y de promoción para dar seguridad, así como claridad al público de los nuevos cambios.

El objetivo siempre es crear un impacto positivo. Impactar es inevitable, todo cambio genera reacciones, pero la idea es que no sean negativas.

Una estrategia de rebranding requiere de tiempo, esfuerzo y dinero. Ninguna empresa desea perder estos valiosos recursos.

Dificultades serias con la reputación

Especialmente en la actualidad, la reputación de una compañía puede ser fácilmente dañada. Esto es así debido a la explosión de las redes sociales.

No se puede negar que el social media ha traído grandes beneficios para las marcas. Esto no quiere decir que no sirvan también de plataforma para derribar su imagen.

El rebranding puede ser necesario luego de un manejo de crisis por reputación, con el fin de refrescar la imagen de la empresa y dejar ese episodio negativo en el pasado. En este caso es fundamental un control de daños a través del rebranding.

Desconexión con la marca

Puede que el público objetivo de la marca haya evolucionado, madurado o cambiado de estilo de vida. Es natural, en muchos casos. Esto podría hacer que se pierda la conexión emocional.

Un rebranding puede renovar el vínculo con los clientes de forma efectiva, creativa y dinámica. En esta meta es preciso tomarse muy en serio la estrategia de comunicación y marketing.

Como existe una fuerte necesidad de conexión, si se lleva adelante un plan bien meditado y con pleno conocimiento del público objetivo, es difícil que fracase.

Cambio de gerencia

Es comprensible que cuando se da un cambio en los altos directivos, se replanteen objetivos y se reconduzca el camino que llevaba la compañía.

No puede dejarse a un lado el rebranding, pues la visión de los nuevos gerentes seguramente será parcial o totalmente distinta.

Cambiaron los valores de la empresa

Esta es la razón por la que la mayoría de las empresas hacen un rebranding. Simplemente, porque internamente han evolucionado y la antigua imagen ya no expresa esa transformación que se da con el tiempo.

Los valores cambian con el pasar de los años. Así que el rebranding no se trata solo de seguir tendencias, sino de estar más en armonía con el contexto. ¿Qué sería de Coca Cola si no hubiera cambiado de logo, slogan e imagen? Quizás hoy fuese una bebida antigua presente solo en la memoria de algunos.

Diferenciación de la competencia

Puede que la imagen de la empresa no sea particularmente auténtica o, tal vez, es auténtica, pero no crea un gran impacto.

Es importante que una marca se diferencia de su competencia. Si eso no está ocurriendo, un rebranding la puede rescatar de esa zona gris.

Cómo reforzar tu estrategia de rebranding con artículos personalizados

En una estrategia de rebranding, las campañas de marketing son fundamentales. Es allí donde entran los artículos personalizados.

Estas campañas consisten en regalar productos con la estampa de la marca. Un artículo de uso cotidiano, sin nada que destaque en él, se convierte en un preciado objeto que crea un vínculo entre la marca y el consumidor.

Entre los objetivos del rebranding está posicionar la nueva imagen en la memoria del cliente frecuente y captar nuevos compradores para impulsar la marca renovada. Esto puede lograrse, perfectamente, con productos personalizados.

Estas son algunas de las formas en que se puede promocionar una nueva marca con esta estrategia:

Ferias empresariales : Las ferias son eventos bastante propicios para promocionar una marca. Son muchas las personas que pueden asistir y que al mismo tiempo estén interesadas en los productos que allí se ofrecen. Los de merchandising son bastante populares y efectivos.

: Las ferias son eventos bastante propicios para promocionar una marca. Son muchas las personas que pueden asistir y que al mismo tiempo estén interesadas en los productos que allí se ofrecen. Los de merchandising son bastante populares y efectivos. Paquetes de bienvenida : Otra forma interesante de promoción es entre los empleados de la empresa. Ellos son los mejores embajadores de una marca. Tener productos útiles que puedan usar a diario los hace promotores orgánicos, debido a la visibilidad que les dan en su entorno.

: Otra forma interesante de promoción es entre los empleados de la empresa. Ellos son los mejores embajadores de una marca. Tener productos útiles que puedan usar a diario los hace promotores orgánicos, debido a la visibilidad que les dan en su entorno. Campañas sociales: Promover una causa social (como el cuidado del medio ambiente) con productos que contengan los elementos del branding nuevo fortalece la conexión con los clientes y hace que estos reciban con agrado los cambios.

Dato interesante: En un estudio del Institute for Business Value de IBM, el 52% de los consumidores expresó que valores como el cuidado del planeta era importante al momento de decidirse por una marca.

Campañas de lanzamiento y relanzamiento: El rebranding, según el caso, puede implicar campañas de lanzamiento o relanzamiento. Si el cambio es radical, será como promocionar una nueva marca, si es parcial podría tomarse como un relanzamiento de actualización. Ambas ocasiones ideales para regalar artículos personalizados que creen nuevas memorias.

Beneficios de reforzar tu estrategia de rebranding con artículos personalizados

Diferenciación

Definitivamente, regalar artículos personalizados te hace sobresalir en medio de un océano de marcas. Los regalos empresariales son muy bien vistos por los consumidores. Los hace sentir especiales y tomados en cuenta respecto a sus necesidades.

Hoy en día diferenciarse es clave para posicionar una marca. Las compañías que no trabajan en función de este objetivo, tienen desventaja.

Valor agregado

Cuando regalas un producto útil y de calidad, este se convierte en un valor agregado para el cliente. Esto, sin duda, influirá en su decisión de compra. ¿A quién preferirá en sus futuras compras? ¿A esa empresa que lo valora o a aquella que solo le da un producto?

Nada como sentirse valorado, porque nos da seguridad y confianza al momento de hacer nuestras compras. Con artículos personalizados harás que tu cliente sienta que siempre gana.

Recuerdo de marca

Al tener artículos personalizados de uso frecuente con el logo, frases inspiradoras e imágenes de la marca, los clientes siempre la tienen presente.

En el momento de hacer una compra, esta marca ya estará instalada en su recuerdo, por lo que tendrá tendencia a elegirla. Es una estrategia publicitaria con resultados comprobados.

Ahorro en costos

Una campaña de rebranding con artículos personalizados te puede ahorrar mucho dinero. Los productos de merchandising suelen ser de bajo costo y cuando haces pedidos al mayor, las empresas suelen dar descuentos.

Te saldrá mucho más económica y podrás disfrutar del resto de los beneficios, logrando el objetivo de posicionar tu marca renovada más rápidamente en el mercado.

Tipos de estrategia de rebranding

Ahora que ya sabes cómo puedes apoyarte en artículos personalizados para una estrategia sólida de rebranding, es momento de conocer sus tipos.

Rebranding básico : Los cambios son pequeños. Se refresca la imagen de la marca para adaptarse a nuevos contextos. El mundo cambia aceleradamente y estos refrescamientos son necesarios cada cierto tiempo.

: Los cambios son pequeños. Se refresca la imagen de la marca para adaptarse a nuevos contextos. El mundo cambia aceleradamente y estos refrescamientos son necesarios cada cierto tiempo. Rebranding intermedio : Incluye un plan de comunicación y marketing completo, ya que los cambios son importantes para expresar los valores de la empresa.

: Incluye un plan de comunicación y marketing completo, ya que los cambios son importantes para expresar los valores de la empresa. Rebranding completo: El cambio es absoluto. La meta es crear una imagen completamente renovada. Este proceso suele darse cuando se compra o se fusiona la empresa con otra.

Errores que no debes cometer en una estrategia de rebranding

No tener un plan de comunicación definido: Esto puede generar desconcierto entre los consumidores. Lo mejor es establecer la estrategia de comunicación desde un principio y que la explicación de los cambios sea honesta y entendible. No contar con la inversión monetaria: Antes de iniciar con la estrategia de rebranding es necesario tener claridad en los costos que implica. Dependiendo del tipo puede costar más o menos. Esa información tiene que estar definida. Enfocarse en lo tangible y abandonar lo intangible: Un rebranding no solo tiene que ver con un restyling, es decir, un cambio de logo y otros detalles. Lo intangible es lo que le dará fundamento a esa transformación, por lo que los valores deben respetarse y expresarse en la marca. No estudiar bien el posicionamiento: Los clientes fieles son de extrema importancia. Si quieres captar nuevos, jamás debes sacrificar a los antiguos. Se debe estudiar bien el mercado y el público objetivo para aumentar la clientela, no cambiarla.

El rebranding es todo un proceso. Conlleva etapas y aspectos qué abordar, ninguno debe pasarse por alto. Requiere de estrategia y planificación, pues no se trata de cuán rápido lo logres, sino de que se concrete de forma exitosa.

Con estas recomendaciones que te hemos dado, puedes conseguir la meta y ver tu marca convertida en lo que tu compañía desea. Siempre ten presente que esta es una estrategia necesaria, no hay por qué temerle a los cambios. Así que ¡Enhorabuena y ánimo!