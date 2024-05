Malasia confirma que estudia una propuesta para reanudar la búsqueda del vuelo MH370

El ministro malasio de Transporte, Anthony Loke, confirmó este sábado que estudia una propuesta de la compañía estadounidense Ocean Infinity para reanudar la búsqueda del vuelo MH370, desaparecido en marzo de 2014 con 239 personas a bordo.



Loke señaló en un acto con la prensa que la nueva búsqueda podría comenzar el próximo noviembre, pero que aún quedan pendiente varios flecos, entre ellos la aprobación del gabinete de gobierno, lo que podría retrasar unos tres meses hasta hacer oficial el contrato.



"Necesitamos estudiar más a fondo la información proporcionada y debe haber un acuerdo porque esto tiene implicaciones financieras si se encuentra el avión", declaró el ministro, recoge la agencia pública malasia Bernama.



El responsable de Transporte se reunió el jueves en Kuala Lumpur con representantes de Ocean Infinity, compañía robótica especializada en la exploración de los fondos marinos que ya realizó en 2018 una búsqueda que resultó infructuosa.



La propuesta para acometer un nuevo operativo fue anunciada el viernes por la agrupación MH370 Families, compuesta por familiares de algunas de las víctimas.



"Ocean Infinity hizo una presentación exitosa sobre una nueva propuesta de búsqueda del MH370 'sin costo si no se encuentra el avión' al ministro de Transporte de Malasia, altos funcionarios del ministerio y otras agencias gubernamentales", apuntó el grupo.



"La presentación fue bien recibida por el ministro y su equipo. Esperamos que se resuelva la documentación necesaria y se firme un nuevo contrato", informó MH370 Families en su perfil de Facebook al publicar fotografías de la reunión y sin aportar más detalles.



La propuesta llega después de que en marzo, con motivo del décimo aniversario de la misteriosa desaparición, el propio Loke afirmara que su gobierno está dispuesto a reiniciar la búsqueda del Boeing 777 de la compañía Malaysia Airlines en paradero desconocido.



Loke ya habló entonces de la posibilidad de que Ocean Infinity liderara el nuevo intento, tras rastrear en 2018 -durante el segundo operativo de búsqueda- unos 112.000 kilómetros cuadrados en el sur del Océano Índico sin encontrar rastro del avión.



El vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció 40 minutos después de despegar desde Kuala Lumpur con rumbo a Pekín, cuando al abandonar el espacio aéreo de Malasia y adentrarse en el de Vietnam alguien en cabina apagó manualmente el sistema de comunicaciones y la señal del transpondedor se perdió.



Poco después, el avión cambió de rumbo de forma manual -no de forma mecánica o con el piloto automático- al hacer un giro brusco a la izquierda y dirigirse de regreso en dirección suroeste sobre la península de Malasia, para después volver a virar y finalmente abandonar la zona de radar.



Según la investigación oficial, el avión voló unas 6 horas más hacia el océano Índico hasta supuestamente quedarse sin combustible y caer al agua.



El satélite británico de comunicaciones Inmarsat3 -estacionado sobre el océano Índico- registró de manera intermitente señales del MH370 hasta su supuesto accidente a casi 2.000 kilómetros al oeste de la ciudad australiana de Perth.



En la investigación las autoridades consideraron la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista o un suicido por parte de un pasajero o un miembro de la tripulación, pero no encontraron ninguna prueba al respecto.



Las pruebas disponibles sobre el accidente son hasta el momento 27 piezas de la aeronave recuperadas de las playas de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla de Pemba (Zanzíbar), solo tres de ellas pertenecientes "con total seguridad" al aparato.

