Un análisis de saliva detecta tipo de migraña y permitirá mejorar el tratamiento

Un análisis de saliva permite determinar qué tipo de migraña sufre cada persona, lo que abre la puerta a poder aplicar en el futuro un tratamiento más personalizado y más eficaz, según un estudio del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.



La migraña es una enfermedad muy prevalente, que afecta más frecuentemente a mujeres, para la cual no existen biomarcadores que puedan ser utilizados para el diagnóstico de la enfermedad o para la predicción de la eficacia del tratamiento.



Durante un ataque de migraña, se liberan varias sustancias que se relacionan con el dolor y una de ellas es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP, por sus siglas en inglés), un tipo de molécula que constituye una diana terapéutica mediante fármacos que la bloquean, pero que no resulta efectiva en todos los casos.



El grupo de Cefalea y Dolor Neurológico del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) he medido los niveles de esta proteína en saliva durante la migraña y ha observado que existen dos tipos de ataques: aquellos en los que aumenta el CGRP y aquellos en los que no incrementa.



Los resultados del trabajo, publicado en la revista Cephalalgia, contribuyen a describir la migraña a nivel molecular y entender las diferencias entre individuos, lo que puede ayudar a establecer una clasificación entre tipos de migraña y acercarse así a la medicina personalizada.



En el estudio participaron 22 mujeres con migraña esporádica y 22 sin dolor de cabeza, de entre 18 y 65 años, y de todas ellas se hizo seguimiento durante 30 días.



El primer día, se tomaba una muestra de sangre y, durante el resto del mes, las participantes tenían que coger muestras de saliva cada mañana y también cada vez que sufrían un ataque de migraña.



Las muestras de saliva han demostrado ser efectivas para controlar la evolución de los niveles de CGRP y tiene la ventaja de que es una prueba menos invasiva que una analítica de sangre.



En total, se pudieron estudiar 49 ataques, que sirvieron para comparar los niveles de CGRP entre las mujeres control y las mujeres con migraña esporádica.



Los resultados mostraron que, pese a haber grandes diferencias entre personas, de media, los niveles de la proteína eran casi el doble en las personas con migraña.



Además de las diferencias entre personas, el estudio se focalizó en analizar el cambio en los niveles de CGRP en una misma persona durante un ataque de migraña y se comprobó que los niveles aumentan durante el ataque y vuelven a disminuir una vez ha pasado.



Otro de los hallazgos es que los cambios en los niveles de CGRP durante la migraña no se veían claramente en todos los ataques: los investigadores identificaron que esto sucedía en el 79,6 % de los episodios, pero en cambio un 20,4 % no dependían de CGRP.



Teniendo en cuenta los ataques de una misma paciente, 13 de las 22 participantes solo tenían ataques dependientes de CGRP, 3 solo tenían ataques no dependientes y 6 presentaban ambos tipos.



Además, en función de si los ataques eran dependiente o no de CGRP, acostumbraban a aparecer algunos síntomas asociados determinados: más fotofobia y fonofobia en los dependientes y más síntomas de mareo en los que no lo eran.



"Este estudio permite comenzar a describir la migraña a nivel molecular y entender las diferencias entre individuos, lo cual puede ayudar a establecer una clasificación basada en la biología molecular y nos acerca hacia un futuro de medicina de precisión", ha destacado la doctora Alicia Alpuente, especialista del Servicio de Neurología del Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigadora del VHIR.



La investigadora ha resaltado que si se entiende la fisiopatología de la migraña, en el futuro se podría "ofrecer un tratamiento personalizado adecuado en función de las características de cada paciente".

