Casi la mitad de los ciberataques a las empresas llegan ya por el móvil

Casi la mitad de los ciberataques (el 41 por ciento) que sufren las empresas españolas llegan ya a través de los teléfonos móvil, tanto de los corporativos como de los personales, un riesgo que se ha disparado durante la pandemia a causa del aumento del teletrabajo y el mayor uso del móvil como herramienta de trabajo.



La mayoría de los teléfonos con sistema operativo "Android" (el 57 por ciento) no tienen la última actualización disponible, un problema que en el caso de los dispositivos de "Apple" afecta al 20 por ciento de sus usuarios, según un estudio que ha realizado la empresa internacional Hiscox.



Un estudio realizado por esta empresa del sector de los seguros especializados refleja que a causa de la pandemia el aumento del número de trabajadores en remoto se incrementó en un 46 por ciento, lo que ha motivado también un mayor uso del teléfono móvil como herramienta de trabajo y una sensación de mayor vulnerabilidad en las empresas.



Esa sensación se ha reflejado, revela el estudio realizado por esta compañía, en un importante aumento de las partidas que destinan a tecnologías de la información a implementar sistemas para detectar conexiones y dispositivos no autorizados.



Entre sus consejos para evitar los ciberataques a través del móvil, esta empresa ha incidido en la importancia de instalar las últimas actualizaciones del sistema operativo de los teléfonos móviles y evitar tenerlos "ruteados" -eliminar las limitaciones del sistema operativo para poner el móvil en modo de administrador y tratar de obtener un mayor control-.



Descargar aplicaciones siempre de "tiendas" oficiales para evitar que estén infectadas o que tengan brechas de seguridad, revisar los permisos que tienen esas aplicaciones, y tener siempre copias de seguridad de todo lo que se almacena en el teléfono móvil, son también consejos que esta empresa sugiere tener en cuenta para evitar esos ataques.



En el caso del teletrabajo y cuando se va a manejar información corporativa se debe hacer a través de los canales y de las aplicaciones cuyo uso esté aprobado por la compañía, y tener especial cuidado para no mostrar documentación sensible cuando se realizan videollamadas.



Las contraseñas seguras, porque son la primera línea de "ciberdefensa", evitar las conexiones a redes públicas y gratuitas y reforzar la seguridad de los móviles con antivirus completan la lista de consejos de esta empresa para evitar los riesgos asociados al creciente uso del móvil como herramienta de trabajo.

