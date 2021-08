El Papa denuncia lo "detestable" que es la hipocresía en la Iglesia

El Papa ha denunciado lo "detestable" que es la hipocresía en la Iglesia donde, según ha dicho, "hay muchos cristianos y ministros hipócritas" durante la catequesis de la audiencia general de este miércoles.

"La hipocresía en la Iglesia es particularmente detestable, y por desgracia hay hipocresía en la Iglesia y hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas", ha dicho Francisco.

El Papa ha celebrado la audiencia general de este miércoles en el aula Pablo VI, una sala espaciosa dentro del Vaticano, donde se han reunido decenas de fieles con mascarilla, pero sin guardar las distancias de seguridad.

Francisco ha asegurado a su vez que "en la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado". Sin embargo, ha admitido a continuación que la "hipocresía en la Iglesia" acarrea además otros problemas ya que cuando no se actúa "de otra manera que no sea la verdad" se pone en peligro "la unidad en la Iglesia, la unidad por la que el mismo Señor rezó".

De esta manera, ha arremetido contra el "comportamiento reprochable" que es la hipocresía y que se encuentra tanto "en el lugar de trabajo o con políticos que viven de una manera en público y de otra en privado". "Que tu discurso sea sí sí o no no, porque el resto viene del maligno" ha agregado.

Asimismo, ha señalado que "hay muchas situaciones en las que se puede verificar la hipocresía". A este respecto ha añadido: "A menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar amigos con los colegas mientras la competición lleva a golpearles a la espalda. En la política no es inusual encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado".

El pontífice ha definido la hipocresía cómo "el miedo a decir abiertamente la verdad, es fingir o aparentar para quedar bien a los ojos de los demás" y ha rezado para que los cristianos sean "coherentes" y combatan "con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la fe que profesamos".