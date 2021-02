Tras lograr la investidura, Draghi deberá tomar decisiones sobre la pandemia

Cargando el reproductor....

El Gobierno italiano de Mario Draghi, completará hoy sin problemas el proceso de investidura con el voto de confianza en la Cámara de los diputados, un proceso tras el economista deberá afrontar las primeras decisiones sobre las posibles nuevas restricciones por la pandemia.



EL ex presidente del Banco Central Europeo (BCE) obtuvo la confianza en el Senado después de una maratoniana sesión que concluyó a medianoche del miércoles con 262 votos a favor, mientras que 40 senadores se pronunciaron en contra y hubo 2 abstenciones.



Se trata de la mayoría más heterogénea que ha tenido un Gobierno en Italia, gracias al apoyo de casi todas las fuerzas parlamentarias.



En contra votaron los 19 senadores de Hermanos de Italia, 4 del grupo mixto, 2 de la izquierdista Libres e Iguales y 15 del Movimiento 5 Estrellas (M5S), que se han desmarcado de la posición de su formación, mientras que otros 6 no se presentaron en el hemiciclo, escenificando la total ruptura interna, que hoy quedará aún más patente con el voto en la Cámara baja.



No obstante, el gobierno de Draghi no superó los 281 votos obtenidos en 2011 por Mario Monti, también tecnócrata elegido por el entonces presidente de la República, Giorgio Napolitano, cuyo apoyo representó el máximo en la historia republicana para un voto de confianza en el Senado.



Tras el voto de confianza que recibirá hoy en la Cámara de los diputados, previsiblemente durante la tarde, Draghi deberá inmediatamente ponerse a trabajar, sobre todo, para tomar las primeras decisiones respecto a la gestión de la pandemia.



En las próximas horas, se tendrá que decidir qué regiones pasan a las zonas roja o naranja, las de mayores limitaciones, debido al aumento de los casos.



Además, el 25 de febrero caducará la prórroga de la prohibición de desplazarse entre regiones prevista por el último decreto firmado por el exprimer ministro, Giuspeppe Conte.



Otra fecha límite para el gobierno de Draghi es el 24 de febrero, cuando se tendrá que presentar la oferta pública para la compra de Autostrade per l'Italia, filial de la concesionaria de autopistas italiana Atlantia.



En su discurso de investidura en el Senado, en el que ilustró los puntos clave de su programa, Draghi aseguró a los ciudadanos que las medidas restrictivas serán anunciadas con tiempo, después de las críticas al ministro de Sanidad, Roberto Speranza, que decidió con pocas horas de preaviso no autorizar la apertura de las estaciones de esquí.