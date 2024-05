La principal contrata de Acerinox comunica la rescisión del contrato por la huelga

La dirección de Masa, la principal contrata de Acerinox Europa en Los Barrios (Cádiz) que presta servicios de mantenimiento y reparación y que cuenta con una plantilla de más de 200 trabajadores, ha anunciado la rescisión de su contrato mercantil con la compañía ante las pérdidas económicas que sufre por la huelga en la planta gaditana, que alcanza ya 109 días de duración.



En un comunicado, el comité de empresa de Masa ha trasladado la decisión de la compañía, que califica de "crítica" y "grave" la situación económica del contrato con Acerinox, con "grandes pérdidas insostenibles".



Los representantes sindicales de la plantilla lamentan la situación de "incertidumbre e indefensión" de la plantilla ante este anuncio, del que aseguran que "no hay precedentes".



El comité ha solicitado a la empresa que busque "otras soluciones alternativas" a la rescisión del contrato para "no dejar a los trabajadores en un limbo, sin saber qué puede pasar si deja el mantenimiento".



Los más de 200 trabajadores que integran la empresa de servicios se habían acogido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) desde que comenzó la huelga. La decisión de la empresa de rescindir la relación laboral con Acerinox pone ahora en riesgo la permanencia de sus puestos de trabajo.



Por su parte, el comité de huelga de Acerinox ha celebrado este viernes en la planta gaditana una reunión con los representantes sindicales de las distintas contratas que prestan servicios a la acería.



El portavoz del comité de huelga, José Antonio Gómez Valencia, ha señalado a EFE que "si lo que quieren es una guerra a nivel comarcal con todas las empresas y todos los trabajadores en la calle, que sigan adelante, que lo van a conseguir".



Del mismo modo, ha apuntado que "si los políticos no hacen presión a estos empresarios para que no hagan estas cosas, al final van a tener una batalla campal en el Campo de Gibraltar, porque ya no vamos a ser los 1.800 trabajadores de Acerinox, sino también las contratas y pequeños empresarios que se van a ver muy afectados".

