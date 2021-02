Johnson aspira a relajar el confinamiento de manera "cauta pero irreversible"

El primer ministro británico, Boris Johnson, confirmó este lunes que la próxima semana anunciará una hoja de ruta para levantar gradualmente las restricciones contra la pandemia de manera "cauta pero irreversible".



"Queremos que este confinamiento sea el último", expresó el jefe de Gobierno en una rueda de prensa desde su residencia oficial de Downing Street, después de que este fin de semana el Reino Unido haya superado la marca de 15 millones de dosis de la vacuna del coronavirus administradas.



Los grupos de personas más vulnerables, que incluyen a todos los mayores de 70 años, ya han recibido la oferta para vacunarse, por lo que el sistema sanitario ha iniciado ya una nueva fase del programa de inmunización en la que se citará a los mayores de 65 y a todos los adultos entre 16 y 64 años con especiales factores de riesgo frente a la covid-19.



"Este es un logro nacional sin precedentes", celebró Johnson, quien advirtió al mismo tiempo de que "todavía no hay suficientes datos sobre la efectividad exacta de las vacunas a la hora de reducir la expansión de las infecciones" como para anunciar las fechas exactas en las que se podrán levantar restricciones.



"Hay motivos para tener confianza, pero la vacunación solo lleva en marcha unas pocas semanas", subrayó el primer ministro, quien espera que a finales de abril todos los mayores de 50 años hayan tenido la oportunidad de recibir la primera inyección.



El número de infecciones diarias ha decrecido un 29 % en los últimos siete días en el Reino Unido, que hoy comunicó 9.765 nuevos positivos, por debajo de los 10.972 de ayer y de los 14.104 del pasado lunes.



También cae el número de fallecidos, con 230 registrados en las últimas 24 horas, frente a 258 el domingo y 333 el pasado lunes.



"El próximo día 22 ofreceré un calendario, en la medida de lo posible", para la relajación de las restricciones, recalcó Johnson, quien ya ha avanzado que espera que el 8 de marzo comiencen a reabrir los colegios en Inglaterra.



El primer ministro aseguró que las decisiones sobre el ritmo preciso de esa hoja de ruta para la reapertura se tomarán durante la próxima semana, a la luz de los datos más actualizados sobre la evolución de la epidemia en el Reino Unido.



"No hay ningún programa de vacunación que conozcamos que sea efectivo al 100 % y proteja de la enfermedad a todo el mundo. En este momento todavía no podemos cuantificar con precisión cuánto va a decrecer la incidencia de la pandemia", sostuvo Johnson.



"Sabemos que va a funcionar. Es la velocidad a la que va a funcionar lo que estamos todavía esperando ver", detalló.