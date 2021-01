China vuelve a las cifras de marzo con 144 nuevos contagios

Los rebrotes del coronavirus SARS-CoV-2 en el noreste de China, en las provincias de Hebei y Heilongjiang, situaron la última cifra de nuevos contagios en 144, niveles no registrados en el país asiático desde principios de marzo.



En su parte del 2 de marzo, la Comisión informó de 202 nuevos casos (y 42 muertos), la que había sido la cifra diaria de nuevas infecciones más alta hasta hoy.



En el informe publicado este viernes no hubo ningún deceso, pero sí 135 contagios locales entre los 144 casos totales. De esos 135, 90 se diagnosticaron en Hebei, que cuenta con varias ciudades selladas y millones de habitantes en cuarentena.



La provincia de Heilongjiang, fronteriza con Rusia, registró otros 43 contagios locales, misma cifra que el día anterior, mientras que también se detectaron casos aislados en las provincias de Guangxi (sur, 1) y Shaanxi (centro, 1).



Los positivos detectados en viajeros procedentes del exterior, conocidos como casos "importados", sumaron 9: en Shanghái (este, 2) y en las provincias de Cantón (sureste, 3), Jiangsu (este, 1), Zhejiang (este, 1), Sichuán (centro, 1) y Shaanxi (centro 1).



Además, las autoridades sanitarias también informaron hoy de la detección de 66 infecciones asintomáticas (11 de ellas, procedentes del exterior), aunque Pekín no las incluye como casos confirmados a menos que manifiesten síntomas.



El total de este tipo de infecciones en observación es de 618, de las que 245 son "importadas".



Asimismo, la Comisión Nacional de Sanidad detalló que, hasta la pasada medianoche local (16.00 GMT del jueves), se dio de alta a 28 pacientes tras superar con éxito la covid-19, y dos entraron en estado de gravedad.



De este modo, el número total de contagiados activos en la China continental se situó en 1.001, de los cuales 26 se encuentran graves.



La institución señaló que, desde el inicio de la pandemia, se han infectado 87.988 personas en el país, entras las que 82.352 han logrado sanar y 4.635 han muerto.



La fuente anunció la última muerte el 14 de enero, después de casi ocho meses, desde el 17 de mayo, sin ningún nuevo fallecimiento por la covid en la China continental, según las estadísticas oficiales.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 933.875 contactos cercanos con infectados, de los cuales 31.912 continúan en observación.



Mientras tanto, en la ciudad semiautónoma de Hong Kong -inmersa en una cuarta oleada de contagios desde hace meses-, las autoridades anunciaron 29 nuevos casos, con lo que el total de infectados de sitúa en 9.415 desde el inicio de la pandemia, de los que 161 perecieron.