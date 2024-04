El ejército israelí califica de "provocación" a flotilla, retenida sin poder zarpar a Gaza

El Ejército de Israel aseguró este viernes que cualquier llegada de ayuda a Gaza que no sea por aire, cruces terrestres o el puerto de Ashdod constituirá una "provocación", tras ser preguntado por EFE por el bloqueo administrativo que los organizadores de la Flotilla de la Libertad dicen estar sufriendo en Estambul.



El Ejército "permitirá traer toda la ayuda humanitaria que llega cada día desde el aire y los cruces, así como desde el puerto de Ashdod. Cualquier otra acción constituirá una provocación que no favorece la entrada de ayuda humanitaria", dijo hoy un portavoz castrense a EFE.



La Flotilla de la Libertad tenía previsto zarpar este viernes desde Estambul hacia Gaza, pero ayer sus organizadores denunciaron que Israel había iniciado un "bloqueo administrativo", presionando a Guinea-Bisáu para que retire su bandera del buque insignia Akdeniz (Mediterráneo), según denunció la organización en un comunicado.



"Esto desencadenó la solicitud de una inspección adicional por parte del estado del pabellón, que retrasa nuestra salida prevista para el 26 de abril", anunció, añadiendo que no es la primera vez que esto ocurre en ediciones pasadas, y que otros años se han superado "todas las inspecciones requeridas".



"Este es otro ejemplo de cómo Israel obstruye la entrega de ayuda vital a la población de Gaza, que se enfrenta a una hambruna creada deliberadamente. ¿Cuántos niños y niñas más morirán de desnutrición y deshidratación a causa de este retraso y de un asedio continuo que debe romperse?", añadió el comunicado de los activistas del navío.



La Flotilla de la Libertad busca romper el asedio de la Franja de Gaza y entregar unas 5.500 toneladas de ayuda humanitaria, la mayor parte localizada en el carguero Anadolu; que se mueve acompañado del ferry Akdeniz, con cientos de participantes a bordo además de una treintena de ambulancias y otros bienes de ayuda.



"Esperamos que esto no suponga más que unos pocos días de retraso. Israel no va a quebrantar nuestra determinación de llegar al pueblo de Gaza", añadió el comunicado el jueves. Si bien desde el abordaje y ataque a manos de comandos israelíes contra el barco Mavi Marmara en 2010, en el que murieron 10 ciudadanos turcos, ningún barco ha podido llegar a Gaza.

