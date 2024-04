Polonia advierte a Moscú que fracasaría en un ataque a OTAN y lanza señal a oposición rusa

El ministro polaco de Exteriores, Radoslaw Sikorski, aseguró este jueves que Rusia sufriría una derrota en caso de un posible ataque contra la OTAN e hizo un llamamiento al pueblo ruso para impulsar un cambio de Gobierno.



En una intervención parlamentaria dedicada a exponer los objetivos de la política exterior polaca, Sikorski empleó gran parte de su discurso en advertir al Kremlin en contra de posibles planes contra la alianza atlántica pues, según dijo, Polonia tiene "tres veces más soldados que Rusia, un PIB 20 veces mayor, seis veces más población (...) y valores democráticos".



El ministro se dirigió en su alocución directamente al pueblo ruso, al que exhortó a "invertir en sus tierras" en vez de invadir otras, a poner fin a la guerra y a "echar del poder a asesinos y ladrones" como se hizo en Polonia.



Sikorski afirmó también que "Polonia está dispuesta a cooperar con una Rusia no imperial que respete los derechos de otras naciones a la autodeterminación".



"Para que el Kremlin lo escuche: el Donbás es Ucrania, Crimea es Ucrania, Leópolis, la antigua Galicia oriental también es Ucrania", enfatizó el ministro, en referencia a las denuncias de Moscú sobre posibles pretensiones territoriales de Polonia para hacerse con territorio ucraniano de la región de Galicia.



Por otra parte, el jefe de la diplomacia polaca reafirmó el apoyo de su Gobierno a la "solución de los dos Estados" para el conflicto de Palestina.



Tras condenar el ataque de Hamás de octubre del año pasado y los secuestros "terroristas", preguntó "si Israel prevé la posibilidad de coexistencia con un Estado palestino que Polonia reconozca y, en caso contrario, qué planes tiene para los cinco millones de palestinos cuyas vidas controla".



Sikorski realizó además un encendido alegato en favor de la Unión Europea (UE), al tiempo que defendió la independencia de los países que la componen y "a los que la UE no impone nada, porque no puede hacerlo".



El ministro polaco expresó también su apoyo a que la UE ocupe un lugar permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

