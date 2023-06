Suspendido el tráfico ferroviario en Crimea por "daños" en las vías

El tráfico ferroviario en la zona de la ciudad de Fedosia, en el sureste de Crimea, ha sido suspendido temporalmente por "daños" en las vías, señaló el gobernador de la anexionada península ucraniana, Serguéi Axiónov.



"En el área de Feodosia, la vía del tren resultó dañada", escribió en su canal de Telegram.



El jefe de Crimea impuesto por Rusia no reveló qué dañaron las vías ferroviarias, pero afirmó que "no hubo víctimas".



El canal de Telegram ruso Baza, indicó, no obstante, que "personas desconocidas volaron el ferrocarril en Crimea".



Explicó que, según datos preliminares, por la noche hubo una "explosión en un tramo ferroviario cerca de Fedosia".



Ya el pasado día 11 fue suspendido el tráfico ferroviario en el distrito de Kírovskoye, un poco más al norte de Fedosia, también por "daños" en las vías.



Desde el atentado que el pasado octubre dañó del emblemático puente de Kerch, que conecta Crimea con Rusia, la península es objeto de frecuentes ataques con drones y misiles.



La víspera Axiónov aseguró que los sistemas de defensa antiaérea rusas derribaron dos misiles balísticos lanzados por Ucrania sobre la anexionada península.



Uno de los principales objetivos del enemigo es la base de la Flota del mar Negro en la ciudad de Sebastopol, que ha tenido que reforzar su protección por tierra, mar y aire.