Pogacar asesta el primer golpe: victoria de etapa y liderato

El esloveno Tadej Pogacar (Team Emirates) asestó su primer golpe y se situó como nuevo líder del Giro de Italia, tras imponerse este domingo en solitario en la segunda etapa, disputada entre San Francesco al Campo y el Santuario de Oropa.



Pogacar, que invirtió un tiempo de 3h 54:20 en completar los 161 kilómetros del recorrido, aventajó en 27 segundos al colombiano Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe), segundo, y al galés Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), tercero.



Mucho más retrasado llegó el hasta ahora líder, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, que cruzó la línea de meta a 2:03 minutos de un Pogacar que si en la primera jornada se vio sorprendido por el corredor del Ineos Grenadiers, en esta ocasión no permitió que nada ni nadie le apartase del triunfo de etapa y del liderato.



Una victoria que no logró poner en cuestión ni la caída que sufrió el esloveno a falta de poco más de once kilómetros para la conclusión como consecuencia de un inoportuno pinchazo.



Accidente que irremediablemente llevó a recordar lo ocurrido en el año 1999 cuando el italiano Marco Pantani se alzó con la victoria en el Santuario de Oropa con una espectacular remontada tras quedar descolgado del grupo por una avería mecánica en los primeros kilómetros de la ascensión.



Si el 'Pirata' debió enjugar entonces una desventaja de 45 segundos, este domingo Tadej Pogacar arrancó la ascensión al Santurio, una subida de 11,8 kilómetros y un desnivel medio del 6,2 por ciento, con un retraso de casi medio minuto con relación a la cabeza del pelotón.



La desventaja no impidió a Pogacar y a sus compañeros situarse apenas un par de kilómetros después al frente de un pelotón, que fue perdiendo unidades a medida que los corredores del Team Emitates fueron aumentando el ritmo.



A la estela primero del danés Mikkel Berg y posteriormente del polaco Rafal Majka el corredor esloveno, que debuta este curso en el Giro de Italia, fue preparando el ataque definitivo que llegó a 4,3 kilómetros para la línea de meta.



Un acelerón al que trató de responder en un principio el australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2r La Mondiale), que acabó pagando su esfuerzo como confirmó el minuto que perdió finalmente con Pogacar a la conclusión de la etapa.



Más inteligente se mostró el galés Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), que no se cebó en la persecución del esloveno y buscó su propio ritmo de ascensión para concluir la etapa tercero a 27 segundos de Tadej Pogacar.



El mismo tiempo que perdió el colombiano Daniel Felipe Martínez, que cruzó la línea de meta en segunda posición gracias al enorme trabajo de su compañero de equipo (Bora Hansgrohe), el alemán Florian Lipowicz.



Diferencias que permitieron a Tadej Pogacar situarse al frente de la clasificación general con una ventaja de 45 segundos sobre Thomas, segundo, y Martínez, tercero, y de 54 sobre el corredor colombiano del Movistar Einer Rubio, que se aupó hasta la quinta plaza.

