Catar y Emiratos Árabes restablecen relaciones diplomáticas tras seis años de ruptura

Catar y Emiratos Árabes Unidos (EAU) restablecieron hoy sus relaciones diplomáticas tras seis años de ruptura, los últimos en hacerlo del grupo de países de la región que rompieron con Doha tras acusar al país de "apoyar a terroristas".



Con este paso se cierra el aspecto diplomático de ese conflicto, que llevó al aislamiento de Catar en 2017 por parte de Arabia Saudí, Egipto, Baréin y Emiratos Árabes por el acercamiento catarí hacia países no árabes como Irán o Turquía y su respaldo al grupo Hermanos Musulmanes.



En sendos comunicados oficiales, ambos países señalaron que reabren hoy sus misiones diplomáticas en los dos Estados árabes del golfo Pérsico en base al acuerdo alcanzado hace dos años en Arabia Saudí para reconciliar las relaciones árabes con Catar.



"Este paso llega para (...) fortalecer la marcha de la acción árabe conjunta y lograr las aspiraciones de los dos pueblos hermanos", dijeron las agencias de noticias oficiales de ambos países, QNA y WAM, respectivamente.



Este paso se produce dos años después de que Arabia Saudí, Egipto Baréin y EAU decidieran poner fin al boicot que habían impuesto a Catar en 2017 tras acusarla de apoyar a "organizaciones terroristas" e "interferir en los asuntos" de otros países.



Aludían al grupo "Hermanos Musulmanes", considerado terrorista por Arabia Saudí, Emiratos, Baréin y Egipto, y al acercamiento entre Doha y los no árabes Turquía e Irán, este último acusado de "interferencia" y de amenazar la seguridad árabe por sus programas nuclear y armamentístico.



Catar, así como su aliado Turquía, apoyaron al expresidente egipcio Mohamed Mursi, que pertenece a Hermanos Musulmanes, quien gobernó el país de 2012 hasta que fue depuesto tras una revolución popular y un golpe militar en julio de 2013, mientras que Riad, Abu Dabi y Baréin respaldaron al entonces ministro de Defensa y posteriormente presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi.



El boicot diplomático llevó a El Cairo, Riad, Abu Dhai y Manama a cortar conexiones de todo tipo con Catar, como el cierre del espacio aéreo y los puertos marítimos a los aviones y barcos cataríes.



No fue hasta enero de 2021 cuando el cuarteto árabe anunció el restablecimiento "por completo" de las relaciones con Catar al mismo nivel previo a junio de 2017.



Sin embargo, Catar y Emiratos Árabes no han vuelto a restablecer sus relaciones diplomáticas oficialmente hasta hoy, pese a que ambos países forman parte de la rica alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), integrada también por Arabia Saudí, Kuwait, Baréin y Omán.



La normalización entre Catar y EAU se produce después de la reciente reconciliación entre Arabia Saudí e Irán, y en medio de informaciones sobre un plan saudí-iraní de crear una nueva alianza para "garantizar la seguridad" en el norte del Océano Índico, que según fuentes iraníes, integrarían el reino saudí, EAU, Catar, Baréin, Irak, India, Pakistán, Omán e Irán.