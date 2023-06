Un tribunal ruso multa a WhatsApp por no eliminar contenidos prohibidos

Un tribunal moscovita sancionó hoy al servicio de mensajería instantánea WhatsApp con una multa de 3 millones de rublos, unos 37.000 dólares, por no eliminar contenidos prohibidos en Rusia, informaron fuentes judiciales.



Según los materiales de la causa administrativa, vista en el juzgado Nº 442 de Moscú, el servicio de mensajería se negó a retirar un contenido sobre un fármaco de circulación restringida en el país.



La de hoy es la primera multa impuesta a WhatsApp por no retirar información prohibida en Rusia.



Con anterioridad, el servicio de mensajería había sido multado por incumplir la ley que obliga a localizar en el territorio de Rusia los servidores que guardan datos personales de los ciudadanos del país.



En los últimos años, servicios de internet como Google, Telegram, Facebook o Twitter han sido sancionados en reiteradas ocasiones en Rusia por no retirar información prohibida por la autoridades del país.