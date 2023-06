El presidente de Serbia asegura que desea que el norte de Kosovo vuelva a la normalidad

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, aseguró este jueves que hará todo lo posible para que se preserve la paz y estabilidad en el norte de Kosovo, tras las recientes tensiones entre manifestantes serbios y la fuerza KFOR, de la OTAN.



"Trataremos de dar nuestro máximo para que las cosas vuelvan a la normalidad y desescalen. Si eso va a ocurrir o no, para el tango se necesitan dos, no depende sólo de nosotros", dijo Vucic a su llegada a Bulboaca (Moldavia), donde se celebra hoy la segunda cumbre de la Comunidad Política Europea (CPE).



El mandatario serbio aseguró que ha vuelto a pedir esta mañana a los manifestantes serbios de tres municipios del norte kosovar que protesten solo de forma pacífica.



Cientos de serbios, minoría en Kosovo pero mayoría en el norte, salieron este jueves nuevamente a las calles en los municipios de Zvecan, Leposavic y Zubin Potok, para exigir la retirada de los nuevos alcaldes albanokosovares, elegidos en abril en unas elecciones boicoteadas por los serbios.



La policía especial kosovar dispersó la semana pasada a la fuerza a los manifestantes serbios para introducir a los alcaldes en los edificios municipales.



Este acto fue condenado por Estados Unidos y la Unión Europea (UE) como algo que impulsó la posterior crisis, que culminó en violentos disturbios el lunes pasado, con 50 civiles y 30 soldados de la OTAN heridos.



Vucic se reunirá hoy con el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, en un intento de que se supere la crisis.



El presidente serbio indicó que la situación "es muy complicada", y acusó al Gobierno de Kosovo de llevar meses con provocaciones contra el pueblo serbio, y agradeció a EEUU por su condena a Pristina por la nueva escalada.



"Espero que eso sea el caso también con los europeos, pero no estoy seguro de si será con todos", matizó.



Vucic responsabilizó de las tensiones "la obstinación e irresponsabilidad de una parte", en referencia al primer ministro de Kosovo, Albin Kurti.



Kosovo, antigua provincia serbia de gran mayoría albanesa, proclamó en 2008 su independencia, que Serbia no reconoce.