El Kremlin dice que conseguirá sus objetivos en Ucrania con la guerra o "por otros medios"

El Kremlin afirmó hoy que Rusia conseguirá sus objetivos en Ucrania con la guerra o con otros medios a su alcance, por lo que no ve con buenos ojos una eventual congelación del conflicto, según informó la agencia oficial TASS.



"Rusia considera solo la oportunidad de poner fin a la operación militar especial tras asegurarse sus intereses y lograr sus objetivos en el curso de la operación militar especial o por otros medios disponibles", indicó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, cuando se le preguntó si era posible que el conflicto se congele.



Rusia dio al principio como argumento de la campaña militar que inició contra Ucrania el 24 de febrero de 2022 que debía "liberar" a los pueblos prorrusos del Donbás y "desnazificar" Ucrania, mientras que actualmente insiste ante la audiencia rusa en que se libra una guerra de la OTAN contra Rusia de la que se debe defender.



Ucrania también se niega a cualquier posibilidad de que se congele el conflicto armado, pero con argumentos muy diferentes a los esgrimidos por Rusia, que quiere conseguir sus objetivos por todos los medios, de acuerdo con Peskov.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su equipo de asesores han insistido una y otra vez que una congelación del conflicto solamente permitiría recuperar fuerzas a Rusia para volver a atacar y no resolvería su principio inamovible de que las tropas rusas deben retirarse de todo el territorio ocupado.



Peskov también indicó que "es demasiado pronto" para hablar de iniciativas de paz, porque "no existen aún prerrequisitos para la paz, evidentemente".



"La operación militar especial continúa", zanjó el portavoz del Kremlin el tema.