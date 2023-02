Pekín rechaza "difamación" de que la covid se originó en un laboratorio chino

China deploró hoy ser objeto de "difamaciones" después de que organismos estadounidenses concluyeran que la covid "muy probablemente" se originó por una fuga en un laboratorio chino.



"El rastreo de los orígenes de la covid es una cuestión científica y no se debe politizar. Las partes implicadas deben dejar de inflar la teoría de las fugas de laboratorio y de difamar a China", dijo la portavoz de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa.



Mao se pronunció así a cuenta de las conclusiones de un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos, que se unió a otros organismos federales como el FBI para concluir que la covid "muy probablemente" se originó por una fuga en un laboratorio chino, según recogió el domingo The Wall Street Journal.



El periódico neoyorquino, que cita un informe de inteligencia clasificado, apuntó que la conclusión del Departamento de Energía es el resultado de la lectura de nuevos datos y considera esta teoría significativa porque esta agencia supervisa una red de 17 laboratorios nacionales estadounidenses, algunos de los cuales llevan a cabo investigaciones biológicas avanzadas.



Sin embargo, el Journal indica que el Departamento de Energía hace esta aseveración con "baja confianza", mientras que cuando el FBI llegó a la misma conclusión en 2021 calificó su nivel de confianza de "moderado".



El presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió al inicio de su mandato, en mayo de 2021, a la comunidad de inteligencia que investigara los orígenes de la pandemia.



China insiste en oponerse a "cualquier tipo de manipulación política" sobre el origen de la covid, y ha arremetido repetidamente contra Washington a raíz de los informes de sus servicios de inteligencia que, pese a no llegar a un consenso sobre la procedencia del virus, no descartan que fuera producto de un accidente en un laboratorio.



Los funcionarios del país asiático se remiten al informe que la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en marzo de 2021 tras visitar la ciudad china de Wuhan, donde se comenzaron a propagar los primeros casos de covid en 2019.



En ese informe, los investigadores dejaron abiertas cuatro hipótesis sobre el origen de la pandemia, pero afirmaron que hacían falta muchos más estudios para llegar a una conclusión definitiva.