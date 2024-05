Ancelotti ve a Vinícius a un paso del Balón de Oro

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, destacó el momento de Vinícius Junior y su profesionalidad para convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo, convencido de que, con una buena final de la Liga de Campeones y si brilla con Brasil en la Copa América, ganará el próximo Balón de Oro.



"Hoy no se entrega el Balón de Oro pero creo que Vinícius lo está haciendo muy bien y le falta poco. Le queda un partido como la final ('Champions') y después tiene la Copa América. Creo que está muy cerca y si termina bien con la final y la Copa América también puede ganar", manifestó en rueda de prensa en la Ciudad Real Madrid.



Ancelotti repasó la evolución de Vinícius desde su regreso al club y la razón de su progresión constante hasta llegar a lo más alto.



"Cuando llegué aquí a Vinícius lo había visto sólo por la tele y me parecía un jugador con un talento espectacular. Vi el talento y después alrededor de este talento ha sido capaz de poner muchísimas cosas, más habilidad en el desmarque, más eficacia en frente de la portería", relató.



"Y lo ha hecho con un trabajo diario espectacular, siempre muy focalizado en los entrenamientos, en la recuperación tras entrenar y los partidos. Es un profesional muy serio que merece lo que ha sido capaz de lograr", prosiguió.



Espera el técnico italiano que el momento dulce de Vinícius, que extendió a todo su equipo, no sea el 2 de junio el del Borussia Dortmund porque un día antes, en la final de la Liga de Campeones en Wembley, se proclamen campeones de Europa.



"Está entre los mejores", respondió 'Carletto' cuando fue preguntado si 'Vini' ya es el mejor futbolista del planeta. "A veces este tipo de jugadores son momentos. Este es el de Vinícius porque está aportando mucho, ha ayudado al equipo a llegar a la final de 'Champions', a ganar LaLiga y es su momento, pero no quiero olvidar lo que han hecho los otros porque es el momento del Real Madrid hasta el primero de junio. Después no se sabe. Puede ser el momento del Borussia", dijo.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es