Colombia baila y canta en el sexto aniversario de la paz con las FARC

Colombia celebró este jueves bailando y cantando el sexto aniversario de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, con un acto conmemorativo en el mismo escenario del Teatro Colón donde en 2016 se rubricó el documento que puso fin a la guerrilla más antigua de América Latina.



El acuerdo de paz fue firmado el 24 de noviembre de 2016 en el tradicional teatro bogotano por el entonces presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño.



A ese escenario subieron hoy representantes de las Madres de Soacha, un coro de "niños de la paz"; firmantes, para representar su historia en la selva, y un grupo de mujeres, para recordar que "la paz sin mujeres no va". Todos ellos pidieron "que la paz no se olvide y que los acuerdos se implementen".



Como parte de las actividades culturales y artísticas impulsadas para conmemorar este aniversario también se extendió una gran pancarta blanca en la céntrica Plaza Bolívar para que los colombianos puedan firmar y dibujar la paz con renovada esperanza para su cumplimiento.



Uno de los protagonistas del acuerdo, Pastor Alape, que fue miembro del secretariado de las FARC, celebró este ejercicio "de encuentro, de abrazo, de reconciliación", porque a pesar de los "352 firmantes asesinados (en estos seis años), a pesar de que aún hay encarcelados (...) el país avanza en la construcción de paz".



"A seis años de la firma, de batallas por la implementación, podemos afirmar con certeza que ha posibilitado y brindado posibilidades para abrir la democracia" y "cerrar la gran brecha de muerte y victimización", agregó Alape, que fue también uno de los negociadores del acuerdo.



Asimismo, insistió en que "el acuerdo final es un potente activo político de la reconciliación" y que siguen tejiendo la paz "con el acto diario, con el compromiso diario, porque la paz es un proceso que se construye día a día".



IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO



En representación del Gobierno, ante la ausencia del presidente Gustavo Petro, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, reiteró la intención de la Administración de cumplir con el acuerdo.



"Tenemos la decisión de implementar el acuerdo de manera integral", indicó Ramírez, para destacar que el primer paso para este objetivo fue impulsar la reforma agraria.



Además reiteró la voluntad de alcanzar una "paz total" para lo que ya se han adelantado "contactos con varios grupos armados" más allá del restablecimiento de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que tuvo lugar el lunes en Caracas.



También estuvieron los ministros del Interior, Alfonso Prada, y de Cultura, Patricia Ariza, quien rememoró como "dos hombres (Santos y Londoño) en nombre de todos firmaron la paz y se dieron un abrazo en este mismo escenario".



Sin embargo lamentó que "la paz completa no llegó porque el Gobierno no cumplió la palabra", "hizo trizas" el acuerdo, en referencia al expresidente Iván Duque, pero el nuevo Gobierno decidió que "la paz vendrá no solo en unos nuevos acuerdos, sino que se escribirá en el alma de la nación porque será una manera de ser".



Por su parte, el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, invitó al país a "celebrar todo lo alcanzado", ya que "le demostró al mundo que la vía del diálogo, de la negociación, es la mejor manera de lograr la paz".



"Y lo hizo con un acuerdo innovador, centrado en las víctimas, que logró reconciliar a veces conceptos que parecen irreconciliables, paz y justicia, que levantó estándares en materia de género", por lo que consideró que es motivo de celebración el llegar a los seis años, "porque en el mundo menos del 40 % de los acuerdos llegan a los cinco años", precisó.