El Palma Futsal frustra al Barça y revalida su corona europea

El Illes Balears Palma Futsal ha revalidado su título de campeón de la UEFA Liga de Campeones este domingo al derrotar 1-5 al Barça en la pista del Pabellón Karen Demirchyan Arena de Ereván (Armenia).



Rómulo, Vilián, Chaguinha y Neguinho (2), marcaron los goles del equipo balear; Adolfo anotó para los azulgranas.



El Palma es el tercer equipo español, junto al Playas de Castellón, y Movistar Inter, que se corona campeón europeo en dos ocasiones seguidas.



El cinco mallorquín no era el favorito para repetir el título conquistado el pasado año en el Velódromo Illes Balears de Palma. Se enfrentaba en la Final a Cuatro en Armenia a rivales apoyados por clubes de fútbol -Barça y los portugueses Benfica y Sporting de Clube- pero rompió todos los pronósticos venciendo a equipos que le superaban en presupuesto y plantilla.



El Barça buscaba hacer historia levantando la Champions por quinta vez. Su objetivo era igual al Movistar Inter, el conjunto más laureado de Europa. No lo consiguió ante el empuje de un Palma que terminó goleando ante un adversario que jugó él último minuto en inferioridad numérica por la expulsión de Sergio Lozano.



Nada hacía presagiar ese epílogo, pese a que los primeros diez minutos de la primera parte fueron de dominio total del Palma Futsal.



El Barça salió dormido, le costó un mundo situarse sobre la pista y si no encajó goles en ese periodo de tiempo fue por la gran actuación del portero Didac Plana, un veterano bajo los palos, que despejó media docena de balones para frenar el ataque balear.



Después de que uno de los remates del Palma se estrellara en el travesaño, y en medio del desconcierto en la filas azulgranas, el técnico Jesús Velasco pidió tiempo muerto para recomponer al equipo.



Lo que dijo Velasco al grupo surtió efecto, porque el guión del choque sufrió un cambio drástico. El conjunto mallorquín empezó a tener problemas en las transiciones, llegaron los primeros errores y las ocasiones fueron del Barça, que ejerció de equipo local en la pista armenia.



El gol de Adolfo confirmó la reacción del cinco catalán, ya más asentado en la cancha y dueño de la situación. Rómulo empató con un golazo cuando mejor jugaba el Barça. El brasileño engatilló un derechazo sin dejar caer la pelota y batió a Didac.



El quinteto azulgrana dispuso de un par de dobles penaltis que desaprovecharon Catela y Ferrao ante la impecable actuación del meta Carlos Barrón.



Con el tiempo casi consumido, y después de que el técnico Antonio Vadillo pidiera tiempo muerto, otra jugada a balón parado se tradujo en el 1-2 para el Palma. Esta vez fue Vilian que aprovechó la falta directa para batir a Didac.



El Barça atacó con todo en busca del empate en al segunda parte. Pero, si el Palma se topó con un excepcional Didac en la primera parte, lo mismo le ocurrió al equipo azulgrana en la otra portería con Luan Muller.



En los instantes clave, surgió la figura del portero brasileño para impedir la igualada con un Lozano, el jugador más incisivo del Barça, que lo intentaba desde todos los ángulos.



El dominio era absoluto por parte del equipo de Jesús Velasco y las oportunidades para equilibrar la contienda se fueron sucediendo. Pero ahí estaba Luan Muller para pararlo todo. Cuando la pelota no se estrellaba en los palos (al menos en dos ocasiones), era el meta sudamericano el que emergía como un coloso para mantener el 2-1.



El Palma amplió el marcador a falta de seis minutos para el final del choque. Neguinho culminó un contragolpe para dar media corona europea al conjunto mallorquín.



Al gol de Chaguinha (1-4) se unió, de nuevo, Neguinho para anotar el quinto y definitivo gol en el minuto final, que sorprendió al Barça en inferioridad numérica en la pista tras la expulsión de Sergio Lozano cuando ejercía las funciones de portero-jugador.



- Ficha técnica:



1 - Barça: Didac Plana, Antonio Pérez, Ferrao, Catela, Erick -equipo inicial-, Matheus, Coelho, Harada, Lozano, Adolfo, Pito, Touré.



5 - Palma Futsal: Carlos Barrón, Chaguinha, Neguinho, Rómulo, Gordillo -equipo inicial-, Luan Muller, Vilian, Cléber, Moslem, Bruno Gómes, Rivillos, Marcelo.



Goles: 1-0, min. 15: Adolfo; 1-1, min. 18: Rómulo; 1-2, min. 20: Vilian; 1-3, min. 34: Neguinho; 1-4, min. 39: Chaguinha; 1-5, min. 40: Neguinho.



Árbitros: Nikola Jelic (Croacia) y Nicola Manzione (Italia). Enseñaron tarjetas amarillas a Rómulo (min. 14), Cléber (min. 19); Cléber (min. 19); Moslem (min. 30); Pito (min. 33); Carlos Barrón (min. 33); Neguinho (min. 40). Expulsaron a Lozano, del Barça, en el minuto 39.



Incidencias: Partido correspondiente a la final de la UEFA Liga de Campeones disputado en el Pabellón Karen Demirchyan Arena de Eriván (Armenia). Por segunda vez en la historia de la UEFA Liga de Campeones que dos equipos españoles se enfrentaban por el título. En 2020, jugaron la final el Barça y ELPozo Murcia. EFE.

