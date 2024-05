Fernando Alonso, eliminado en la primera ronda de clasificación del GP de Emilia-Romagna

El español Fernando Alonso (Aston Martin), que terminó último después de salirse a la grava en una curva y llegar con el fondo dañado a ’boxes’, cayó eliminado en la primera ronda de clasificación (Q1) del Gran Premio de Emilia-Romaña.



El asturiano, cuyo monoplaza llegó justo a la Q1 tras perder el control en los terceros entrenamientos libres, no estará en la segunda ronda de clasificación (Q2), a la que tampoco han accedido el finlandés Valtteri Bottas (Kick Sauber), décimo sexto, el estadounidense Logan Sargeant (Williams), decimoséptimo, el chino Guangyu Zhou (Kick Sauber) y el danés Kevin Magnussen (Haas), decimonoveno.



Los ingenieros de Alonso tuvieron que cambiar el motor, la caja de cambios y también la dirección asistida en apenas tres horas para que estuviera listo en la Q1 después de que el asturiano se saliera del circuito en la penúltima curva del circuito y chocara contra el muro durante los terceros entrenamientos libres y se saliera de la pista italiana. Sin embargo, esos retoques no bastaron para que el monoplaza estuviera a punto y entrar a la Q2.



El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor registro en esta primera ronda de calificación, con un tiempo de 1.15:762 segundos, apenas 61 milésimas más rápido que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).



Esta séptima parada de la temporada, la primera en Europa del año, regresa al campeonato en el circuito de Imola (Italia), donde no se pudo correr hace un año debido a la tragedia derivada de las inundaciones que causaron diecisiete muertos y más de 35.000 desplazados.



La clasificación guarda mucha relevancia en este circuito de 4.909 metros y 19 curvas en el que hace ahora treinta años falleció el brasileño Ayrton Senna, pues en él es muy complicado adelantar, por lo que el ‘poleman’ saldrá con más ventaja de la habitual a la carrera del domingo, prevista a un total de 63 vueltas, para completar un recorrido de 309 kilómetros.

