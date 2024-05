Verstappen resiste al empuje de los McLaren y se lleva la pole del GP de Emilia Romaña

Max Verstappen (Red Bull) resistió al empuje de los McLaren y se llevó este sábado la 'pole' del Gran Premio de la EmiliaRomaña en una sesión de clasificación que tuvo como sorpresas las tempranas eliminaciones del mexicano Sergio Pérez (Red Bull) y el español Fernando Alonso (Aston Martin), pero que siguió mostrando el control del neerlandés sobre la parrilla.



'Checo' Pérez, undécimo, y Alonso, decimonoveno, no estuvieron en una tercera ronda en la que el también español Carlos Sainz (Ferrari) acabó quinto 487 milésimas más lento que ’Mad Max’, que homenajeó a Ayrton Senna, de cuya muerte este mayo se cumplen treinta años, con una octava ’pole’ seguida (siete en 2024), un registro sólo conseguido por el legendario piloto brasileño.



El tricampeón del mundo pasó sobre la línea de meta con un tiempo de 1:14.746, apenas 74 milésimas más rápido que Piastri, que acabó segundo, y 91 de margen sobre el británico Lando Norris (McLaren), que no pudo alargar el estado de gracia del Gran Premio de Miami.



El neerlandés buscaba redimirse de la segunda plaza lograda en Miami, donde cedió la victoria a Norris, que fue más rápido por ritmo y que encima tuvo la suerte del coche de seguridad. Pero Verstappen no hace concesiones y este sábado volvió a poner las cosas en su sitio a la espera de conseguir lo propio este domingo.



La clasificación, además, guarda mucha relevancia en este circuito de 4.909 metros y 19 curvas, pues en él es muy complicado adelantar, por lo que el ‘poleman’ saldrá con más ventaja de la habitual a la carrera del domingo, prevista a un total de 63 vueltas, para completar un recorrido de 309 kilómetros.

