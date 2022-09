Irán ve posible pronto un acuerdo sobre pacto nuclear si se refuerzan garantías

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amir Abdolahian, afirmó hoy en Moscú que la decisión sobre el regreso de Irán al acuerdo nuclear de 2015 podría ser alcanzada "pronto", pero puso como condición que se trabaje en las garantías que Teherán exige a la agencia atómica de la ONU.



"Si se potencia el texto que se está discutiendo, creo que el acuerdo no tardará en alcanzarse", dijo el ministro en una rueda de prensa conjunta con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov.



Abdolahian aseguró que Teherán está decidido a lograr un "acuerdo estable y duradero", para lo cual es necesario reforzar el texto, en particular, en lo que respecta a las garantías de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) "se distanciará de conductas políticas y cumplirá de forma profesional sus funciones técnicas".



Agregó que para Irán es inaceptable volver a "ser testigos de opiniones políticas y acusaciones infundadas por parte del OIEA" una vez que se reanude el pacto.



Según Abdolahian, se puede llegar a un acuerdo si Estados Unidos "mira de manera realista al asunto del levantamiento de las sanciones y la eliminación de algunas de las preocupaciones de Irán".



Por su parte, Lavrov dijo que "Rusia comprende y apoya plenamente la posición de Irán a favor de la restauración incondicional" del acuerdo nuclear y se pronuncia a favor del "levantamiento completo de las sanciones ilegales de Estados Unidos".



"Todo lo que depende de Rusia, lo hicimos todo hace mucho tiempo. Estamos completamente satisfechos con el texto actual del acuerdo y nos guiamos por la postura de nuestros amigos iraníes", dijo el ministro ruso.



Lavrov y Abdolahian también abordaron la situación en Ucrania en el marco de la campaña militar rusa en el país vecino y temas regionales de actualidad en el mar Caspio, Afganistán, Transcaucasia, la zona del golfo Pérsico, el Yemen y el conflicto palestino-israelí.



Los ministros acordaron seguir desarrollando la cooperación económica en todos los ámbitos, pero no discutieron, según la diplomacia rusa, el asunto del supuesto suministro de drones iraníes a Rusia.



Washington afirmó previamente tener información de que Irán ya había entregado a Rusia decenas de drones para su uso en Ucrania.



Irán negocia desde hace 16 meses con Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, China y, de forma indirecta, con Estados Unidos la restauración del acuerdo nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de sanciones y que fue abandonado en 2018 por el entonces presidente estadounidense, Donald Trump.



La Unión Europea presentó un "texto final" durante la última ronda de negociaciones en Viena a principios de este mes. Irán envió sus consideraciones sobre el texto el pasado 16 de agosto a la UE, que ejerce de intermediaria entre Teherán y Washington, y el Gobierno estadounidense respondió el pasado miércoles a sus demandas.



Irán ha pedido que se cierre una investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) acerca del origen de las trazas de uranio encontradas en el país que no se habían declarado y que podrían indicar que hubo actividades secretas.



También exige garantías para que una futura Administración estadounidense no abandone el pacto unilateralmente.