Rusia no ha recibido "propuestas concretas" de EEUU sobre un tratado nuclear

Rusia no ha recibido "propuestas concretas" de EEUU sobre el futuro del tratado START III, que limita el armamento estratégico y expira en 2026.



"Por el momento, no hemos recibido propuestas concretas sobre ese asunto, pero reiteramos que el diálogo en ese ámbito es necesario", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa diaria.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, manifestó la semana pasada su disposición a comenzar a negociar "de inmediato" con Rusia un nuevo tratado que sustituya el pacto actual entre ambos países que limita el número de armas nucleares.



El mandatario estadounidense advirtió no obstante de que toda negociación "requiere de un socio dispuesto a operar de buena fe" y recordó que "la agresión brutal e injustificada de Rusia en Ucrania ha hecho añicos la paz en Europa y constituye un ataque contra los principios fundamentales del orden internacional".



En este contexto, Rusia debería demostrar que está preparada para reanudar el trabajo sobre el control de las armas nucleares con EEUU, dijo.



Rusia suspendió ayer las inspecciones de sus instalaciones nucleares por parte de Estados Unidos en el marco del tratado START III, argumentando que se ve obligada a tomar esa medida debido a las "sanciones unilaterales" adoptadas por Occidente por la campaña militar rusa en Ucrania



Moscú enfatizó que debido a las sanciones contra Rusia, no hay comunicación aérea normal con EEUU, además de que el espacio aéreo de sus aliados está cerrado para los aviones rusos.



La mismas restricciones no se aplican en relación con los inspectores estadounidenses, motivo por el que la parte rusa se dirigió a su contraparte, pero sin recibir respuesta, según la versión oficial rusa.