"Rusia emplearía las armas nucleares sólo para defender su soberanía"

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que su país no amenaza a nadie y sólo recurriría a las armas nucleares "si es necesario" para defender su soberanía.

No somos una amenaza, pero todos deben saber lo que nosotros tenemos y lo que usaremos si es necesario para la defensa de nuestra soberanía

"No somos una amenaza, pero todos deben saber lo que nosotros tenemos y lo que usaremos si es necesario para la defensa de nuestra soberanía", dijo Putin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.



Putin consideró "irresponsables" las declaraciones de altos funcionarios occidentales sobre que Rusia amenaza al mundo con su armamento atómico.



"Escuchamos esa clase de retórica. ¿Vamos a estar callados? Respondemos como debemos. Tan pronto respondemos, se agarran a eso y dicen: Rusia es una amenaza", lamentó.



Sobre un posible enfrentamiento militar con Occidente, aseguró que los países occidentales ya declararon una "guerra a gran escala" en países como Irak, Libia, Afganistán y Yugoslavia.



Antes del inicio de la actual campaña militar rusa en Ucrania, Rusia acusó a Kiev de intentar restablecer su potencial nuclear, al que renunció tras la caída de la URSS a cambio de garantías de seguridad.



Además, Moscú alertó sobre un posible despliegue de armamento nuclear en Finlandia y Suecia, una vez ambos países ingresen eventual y formalmente en la Alianza Atlántica.



La OTAN considera que Moscú enarbola sus armas nucleares para impedir que la Alianza Atlántica se involucre directamente en la defensa de Ucrania.