Rusia avisa a Suecia y Finlandia que no tendrán más seguridad en la OTAN

Rusia advirtió hoy a Suecia y Finlandia de que su ingreso en la OTAN no fortalecerá su seguridad y será un "grave error" que tendrá consecuencias.



"Para nosotros es completamente evidente que, como resultado de esa decisión, la seguridad de Suecia y Finlandia no se fortalecerá", afirmó el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, a las agencias rusas.



Explicó que con la decisión de estos dos países escandinavos "aumentará el nivel general de tensión militar y será menos predecible la situación en este ámbito".



"Es un nuevo grave error con consecuencias de largo alcance", enfatizó Riabkov, que añadió que se sacrifica el sentido común "por visiones fantasmas de lo que hay que hacer en la actual situación".



Añadió que la respuesta de Rusia después de que cambie la configuración general de la OTAN dependerá de los pasos concretos que suponga la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica.



Suecia y Finlandia "no deben hacerse ninguna ilusión de que simplemente nos resignaremos a ello", enfatizó Riabkov.



Este domingo el Gobierno finlandés confirmó de forma oficial que pedirá el ingreso en la OTAN, poniendo fin a casi ocho décadas de no alineamiento.



Se espera que también el Gobierno sueco anuncie hoy oficialmente, tras un debate en el Parlamento, su decisión de solicitar su adhesión a la OTAN.

