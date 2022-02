Rusia prepara un plan de evacuación de personal no esencial de embajada en Kiev

Rusia está preparando "activamente" un plan de evacuación de su personal diplomático no esencial de su Embajada en Kiev en medio de la tensión militar entre ambos países, informaron este jueves fuentes diplomáticas rusas en Ucrania



"El asunto de que el personal no esencial abandone por un tiempo Ucrania se está preparando activamente", señaló la fuente a la agencia TASS.



Al respecto, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró hoy que Moscú recomendará a su personal diplomático abandonar el país vecino dependiendo lo que hagan las Embajadas occidentales.



"No sé qué tienen en mente nuestros colegas anglosajones", dijo durante una rueda de prensa conjunta con su colega británica, Liz Truss.



La prensa estadounidense informó a mediados de enero sobre el comienzo de la evacuación del personal diplomático ruso en Ucrania por carretera, pero el Ministerio de Exteriores ruso lo negó rotundamente.



Eso sí, admitió que diplomáticos, personal administrativo y miembros de su familia son objeto de amenazas constantes, lo que ha propiciado el envío de notas de protesta.



Países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá, Australia o Japón expresaron en enero su intención de evacuar a su personal no esencial de las legaciones diplomáticas en Ucrania debido al temor al estallido de un conflicto con Rusia.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, criticó a Occidente por causar pánico de manera injustificada sobre una inminente invasión rusa, aduciendo que su país se encuentra en la misma situación de amenaza militar rusa desde hace muchos años.



"Considero que fue un error y lo digo abiertamente. En esta situación todos deben estar en su lugar", comentó.



Aludió a los diplomáticos griegos destinados en la ciudad de Mariúpol (mar de Azov), que se encuentra prácticamente en la línea de separación del Donbás, escenario de un conflicto desde 2014.



"Los griegos no sacaron a nadie. No quiero comparar países, pero son señales importantes que todo el mundo mira (...). Son capitanes de la diplomacia, representantes de sus países. Y, como sabemos, los capitanes son los últimos en abandonar el barco", aseveró.



Las consultas diplomáticas se han activado en las últimas dos semanas entre Rusia, Ucrania y los países europeos -incluido Francia, Alemania, el Reino Unido y España-, en un intento de allanar el camino para una desescalada.

