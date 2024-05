El Gobierno de Colombia dice que no firmará acuerdos con el ELN si no cumple lo pactado

El comisionado de paz de Colombia, Otty Patiño, aseguró este lunes que el Gobierno "no firmará acuerdos que legitimen a una representación que no cumple con lo pactado", en referencia a la decisión del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de retomar los secuestros el mismo día que ambas delegaciones retoman la negociación en un nuevo ciclo.



"Esta crisis de conducción del ELN se hace más evidente con la decisión recientemente expresada por su Dirección Nacional de retomar el secuestro como fuente de financiación. Por ello, nuestra delegación en Caracas no firmará acuerdos que legitimen a una representación que no cumple con lo pactado y sigue permitiendo el horror del comercio de seres humanos", dijo en una carta Patiño.



Este lunes las delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y del ELN arrancaron en Caracas su nueva ronda de conversaciones con reuniones por separado, y a puerta cerrada, con los garantes del proceso.



Las partes reanudarán conversaciones 15 días después de que el ELN anunciara que daba "por terminada" la suspensión de los secuestros con fines económicos, al considerar que el Ejecutivo ha incumplido con la creación de un "fondo multidonante para el proceso de paz", a lo que el Gobierno respondió que la eliminación de ese crimen no es negociable con el Estado.



En este contexto, "ante la profunda crisis de conducción" del ELN, Patiño invitó a los representantes de la guerrilla a que puedan "resolver sus diferencias y atender el clamor de las comunidades que exigen el fin del conflicto y la construcción de paz".



El ELN celebrará en el segundo semestre de 2024 su VI Congreso Nacional, después de casi una década del anterior, el primero con ‘Antonio García’ como primer comandante y en un momento en el que la guerrilla está dialogando con el Gobierno.



Ambas delegaciones han intercambio reproches y los últimos días han estado marcados por el aumento de tensiones y la incertidumbre sobre el futuro del diálogo de paz.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es