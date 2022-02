Hong Kong endurece las medidas anticovid para frenar curva ascendente de casos

Hong Kong endurece a partir de este jueves sus medidas de control y prevención contra la covid para frenar el reciente aumento de positivos en el territorio, que hasta la fecha ha vacunado al 83 % de la población.



Entre las medidas se encuentran el cierre de peluquerías o de lugares de culto, o que desde hoy sólo puedan juntarse un grupo máximo de dos personas en la calle o en restaurantes.



Es también la primera vez que se imponen restricciones en espacios privados, donde sólo se podrán juntar un máximo de dos familias.



Además, según las nuevas medidas, quienes no se hayan vacunado no podrán entrar -a partir del 24 de febrero- en centros comerciales, supermercados, grandes almacenes y salones de belleza, entre otros.



Asimismo, quienes no cumplan con las medidas -como no llevar mascarillas en espacios exteriores o no se hagan test de ácido nucleico si las autoridades lo piden- deberán pagar multas de hasta 10.000 dólares hongkoneses (1.283 dólares, 1.123 euros) en lugar de los 5.000 dólares hongkoneses que se abonaban hasta ahora (641,58 dólares, 561,6 euros).



Las autoridades podrían confirmar este jueves más de un millar de nuevos positivos, recoge el diario hongkonés South China Morning Post, con lo que los funcionarios están contemplando la posibilidad de enviar los casos asintomáticos a hoteles una vez los hospitales alcancen el máximo de su capacidad.



Según el rotativo, el 90 % de las camas para pacientes de covid de los centros sanitarios están ahora ocupadas, por lo que el Gobierno ha empezado a enviar positivos a un centro de cuarentena en Penny's Bay, el cual anteriormente se utilizaba únicamente para aislar a contactos cercanos.



Entretanto, continúan los test masivos a lo largo de la ciudad, donde en algunas zonas se han formado colas de varias horas para completar el trámite.



"Pido a los hongkoneses que cumplan con su responsabilidad cívica, por ellos, por sus familias y por la comunidad. Debemos trabajar juntos", comentó el sanitario Tong Kai Sing a la prensa local.



Desde que empezó la pandemia, Hong Kong ha registrado un total de 17.808 casos de covid y 215 fallecimientos, según los últimos datos ofrecidos por las comisiones sanitarias.

