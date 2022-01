Las organizaciones judías alertan de la "banalización del Holocausto"

Organizaciones judías alertan del riesgo de "banalización del Holocausto" y del aumento global de incidentes contra judíos en 2021, "el año más antisemita de la última década", con motivo del Día Internacional en Memoria del Holocausto que se celebra hoy.



"El promedio de incidentes antisemitas en 2021 fue de más de diez por día. Sin embargo, el número real es significativamente mayor, ya que las víctimas no denuncian por miedo y por la inacción de organismos encargados de hacer cumplir la ley", señala un informe de la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía, ambas con sede en Israel.



El informe señala que los principales incidentes antisemitas incluyeron vandalismo y destrucción, grafitis y profanación de monumentos, así como un aumento de la propaganda difundida en el entorno digital y redes sociales.



Los incidentes de violencia física representaron menos de un tercio de todos los actos antisemitas y en 2021 no se produjo ningún asesinato por ese motivo.



"El antisemitismo no es nuevo, sino un fenómeno que se reinventa. Las comunidades judías de todo el mundo enfrentan los desafíos de un creciente y siempre cambiante antisemitismo", indicó la jefa del departamento para combatir el antisemitismo de la Organización Sionista Mundial, Racheli Baratz-Rix.



También reconoció avances como la adopción en muchos países de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional en Recuerdo del Holocausto; y la aprobación de nuevas leyes en diferentes países que prohíben el uso de símbolos del Holocausto.



Otro hito en esta lucha fue la adopción en la Asamblea General de la ONU -con la única oposición de Irán- de una resolución, propuesta por Israel y Alemania, para condenar la negación y distorsión del Holocausto el pasado 20 de enero, cuando se cumplieron 80 años de la Conferencia de Wannsee, la reunión de jerarcas nazis en la que se planificó la "solución final", el exterminio de los judíos en Europa.



ESCALADA BÉLICA DE MAYO



Los actos antisemitas se intensificaron durante el mes de mayo, coincidiendo con la escalada de tensión en Jerusalén Este ocupado y ciudades mixtas de Israel, y con la escalada bélica con las milicias palestinas de Gaza, según el informe.



También denuncian que en manifestaciones que se produjeron por todo el mundo, especialmente en Europa, en contra de los confinamientos, las vacunas y las restricciones por covid-19, se incluyeron motivos del Holocausto, como la estrella amarilla, y se dio pábulo a teorías de la conspiración que acusan a los judíos de propagar la pandemia para controlar el mundo.



"Estas acusaciones estaban dirigidas a judíos en puestos clave, como el director ejecutivo de Pfizer y otros. El uso de estos símbolos ha creado un fenómeno preocupante de banalización del Holocausto, cuyo objetivo principal es infravalorar su dimensión y singularidad histórica", lamentan estas organizaciones.



Europa está a la cabeza de los incidentes antisemitas de 2021, con cerca del 50% del total; seguido de EEUU, donde se produjeron el 30 % de estos actos discriminatorios y xenófobos contra judíos.



"Lo más sorprendente fue Canadá y Australia, donde hubo un aumento dramático en la cantidad de incidentes antisemitas en 2021 respecto al año anterior", alerta el informe.



Los actos antisemitas crecieron un 100% en Nueva York, un 60 % en Los Ángeles o un 49% en Reino Unido, según estadísticas de la policía en estos lugares.



En Austria, estos incidentes se duplicaron en la primera mitad de 2021 y en Alemania se ha experimentado un sostenido aumento en los departamentos que pertenecieron a la antigua RDA, incluyendo Berlín, con un incremento del 27%; mientras que en Rusia han descendido los actos antisemitas.



Otro informe publicado esta semana por la Universidad Hebrea de Israel revela que el 53% de los israelíes cree que la situación de los judíos en Europa va a empeorar y Francia es ahora percibido por la población israelí como el país más antisemita del continente, seguido de cerca por Polonia.

TE RECOMENDAMOS