Comienza la nueva ronda del diálogo estratégico Rusia-EEUU en Ginebra

Estados Unidos y Rusia comenzaron hoy en la misión permanente norteamericana en Ginebra una nueva ronda del mecanismo de diálogo estratégico bilateral, creado en 2021 y que en esta ocasión se centrará sobre todo en la crisis de Ucrania.



Las delegaciones están encabezadas por la subsecretaria de Estado norteamericana, Wendy Sherman, y por el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Serguéi Riabkov, quienes el domingo mantuvieron un primer encuentro en la ciudad suiza.



Aunque se espera que las tensiones en Ucrania sean uno de los principales temas en la agenda, la delegación estadounidense aclaró que en el diálogo de Ginebra "no discutirán asuntos de seguridad europea, sin la presencia de los aliados y socios del continente", aunque Rusia sí lo pretende.



Las cuestiones multilaterales, señaló el Departamento de Estado norteamericano, deberían reservarse para los encuentros que Rusia mantendrá el miércoles en Bruselas, junto a EEUU y otros miembros de la OTAN, y el jueves en Viena, en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).



Rusia llega a Ginebra con una propuesta de tratado de garantías de seguridad que incluye compromisos mutuos de no emplazamiento de más misiles de corto y medio alcance en suelo europeo, y garantías de que la OTAN no se expandirá más al este, hacia antiguas repúblicas de la extinta Unión Soviética.



Se espera que las reuniones a puerta cerrada se prolonguen durante todo el día y que a su término las dos delegaciones informen en rueda de prensa de los resultados obtenidos.

TE RECOMENDAMOS