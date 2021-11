Tanzania anula una ley que impedía seguir estudiando a las alumnas embarazadas

El Gobierno de Tanzania anuló una ley vigente desde el período colonial británico que impedía a las alumnas que se quedasen embarazadas poder continuar sus estudios.



"Los estudiantes de primaria y secundaria que abandonen la escuela por diversas razones, como el absentismo escolar, el embarazo o problemas familiares, tendrán la oportunidad de regresar a sus escuelas", dijo hoy la ministra tanzana de Educación, Joyce Ndalichako, en declaraciones recogidas por medios locales.



La norma aparecía en el Código Penal tanzano desde los años sesenta, pero no todos los centros educativos la ponían en práctica.



No obstante, el escenario cambió a mediados de 2017, cuando el entonces presidente de Tanzania, el polémico John Magufuli -que murió el pasado 17 de marzo de forma inesperada por un supuesto problema cardíaco-, anunció que su Gobierno la aplicaría de manera estricta.



"Mientras sea presidente ninguna adolescente embarazada podrá regresar a la escuela. No podemos permitir que ese comportamiento inmoral impregne nuestros colegios e institutos", dijo el entonces mandatario en un discurso.



En un país como Tanzania, donde, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), una de cada cuatro adolescentes de 15 a 19 años son madres, esta ley impidió a miles de alumnas completar sus estudios.



La ONG Centro de Derechos Reproductivos calculó que, todos los años, 8.000 estudiantes tanzanas dejaron de ir a clase por este motivo.



Samia Suluhu Hassan, que el pasado 19 de marzo se convirtió en la primera mujer presidenta de Tanzania tras la muerte repentina de su predecesor, ha retirado algunas medidas polémicas de la administración anterior.



Hassan rompió con la deriva negacionista de Magufuli en relación al coronavirus y, además de reconocer la presencia de la covid-19 en Tanzania, empezó una campaña de vacunación.



También durante sus primeras semanas de Gobierno, Hassan ordenó la reapertura inmediata de algunos medios de comunicación prohibidos por la administración de Magufuli, al que grupos pro derechos humanos acusaron de mermar las libertades de prensa y expresión en Tanzania.

