La Junta militar birmana impedirá al enviado de ASEAN reunirse con Suu Kyi

La junta militar de Birmania impedirá que la derrocada líder, Aung San Suu Kyi, se reúna con el enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Erywon Yusof, nombrado en agosto para mediar en el conflicto desatado a raíz del golpe de Estado del 1 de febrero.



El portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, defendió la decisión del Consejo para la Administración del Estado -el nombre oficial de la junta militar- al argumentar que Suu Kyi afronta "varios procesos judiciales" presentados tras la sublevación.



"Nunca he oído hablar de ningún gobierno que permita a delegados extranjeros reunirse con una persona sometida a juicio o una persona o representantes de organizaciones ilegales, excepto en circunstancias muy especiales", dijo el portavoz durante una entrevista emitida el martes por la emisora Radio Free Asia.



Suu Kyi, quien permanece detenida desde las primeras horas del levantamiento, ha sido acusada de múltiples cargos, entre ellos de violar la ley de Secretos Oficiales y corrupción, y de ser condenada no podrá concurrir en los comicios que la junta pretende organizar antes de agosto de 2022.



En abril, los mandatarios de la ASEAN reunidos en Yakarta con el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, alcanzaron cinco puntos de consenso para tratar de solucionar el conflicto que incluían el fin de la violencia contra civiles, el nombramiento de un mediador de la ASEAN y la construcción de un diálogo que incluya ambas partes.



Tras meses de retraso, a principios de agosto el bloque acordó nombrar a Yusof, segundo ministro de Exteriores de Brunéi, como mediador en el conflicto, aunque este todavía se encuentra negociando para poder visitar el país.



"Solicitamos al enviado especial que lleve a cabo su trabajo (...) con respeto hacia nuestra soberanía y equidad, y que no interfiera en nuestros asuntos internos", subrayó Zaw Min Tun durante la entrevista, conforme a la transcripción realizada por la emisora.



Varios ministros de Exteriores de la ASEAN, entre ellos la indonesia, Retno Marsudi, y el malasio, Saifuddin Abdullah, expresaron el lunes tras una reunión de cancilleres del bloque el malestar sobre los pocos avances en Birmania y dejaron la puerta abierta a la exclusión de Min Aung Hlaing de la cumbre de líderes programada entre el 26 y 28 de octubre.



El portavoz birmano rechazó esa posibilidad al remarcar que ASEAN adopta decisiones "por consenso" y calificó de "opiniones personales" las palabras de los cancilleres.



El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.



Al menos 1.158 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados desde el golpe, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también cifra en casi 7.100 los opositores detenidos.

COMENTARIOS