Jordi Cuixart llama a la "unidad" del independentismo: "Lo volveremos a hacer"

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha hecho un llamamiento este viernes a la "unidad en la diversidad" del independentismo porque es donde radica, ha dicho, "la clave de la victoria del futuro", al tiempo que ha enfatizado: "lo volveremos a hacer".



"No hay cárceles para parar tanta dignidad. Que nadie lo dude, lo volveremos a hacer y lo haremos mejor", ha dicho en su discurso en el acto de conmemoración de los 60 años de Òmnium Cultural, celebrado en Elna (Francia), que ha reunido a la plana mayor del independentismo catalán, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont y el líder de ERC, Oriol Junqueras.



"Podemos vencer y sólo depende de nosotros", ha afirmado el presidente de Òmnium, recientemente indultado por el Gobierno tras pasar cerca de cuatro años en prisión por el procés.



Cuixart ha vuelto a ofrecer a la entidad como "punto de encuentro" del conjunto del soberanismo para ayudar a "tejer complicidades".



Aun así, Cuixart ha avisado de que Òmnium seguirá siendo "exigente" con los partidos, a la vez que "generoso", y ha hecho un llamamiento a combatir el fascismo.



En esta línea, Cuixart ha señalado que la mejor manera de "enfrentar al fascismo" y a la "intolerancia" es "no renunciar a construir un solo pueblo", por lo que ha dicho que la migración en Cataluña es un motivo de orgullo.



Y ha dejado clara su lucha "insobornable" por la autodeterminación: "No pararemos hasta conseguir la república catalana".

COMENTARIOS