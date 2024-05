El atrincherado fugado en Campillos: "¿Cómo se ha escapado con todos los que había ahí?"

"¿Cómo se ha escapado con todos los que había ahí?", comenta una vecina de Campillos (Málaga) en un corrillo con otros lugareños sobre el caso del atrincherado en esta localidad, al que busca la Guardia Civil tras haber desaparecido, sin que se sepa cómo, de la casa donde se suponía que estaba.



José, conocido como 'El Chumbo', de unos 37 años, se había atrincherado en la noche del lunes en la vivienda donde vivía y donde los vecinos habían escuchado previamente voces. La Policía Local al verlo armado con una escopeta, alertó a los agentes del instituto armado.



Una veintena de efectivos de la Unidad central Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil llegó con sus equipos desde Madrid sobre las 7:30 horas de este martes y para el mediodía ya se había retirado esa dotación, una vez registrado el inmueble, pero sin haber localizado a esta persona.



Durante un registro extremo se habrían empleado incluso unos detectores de calor, apuntan a EFE algunas fuentes.



Continúa su búsqueda por la zona de Campillos, aunque ya no en la barriada San Benito de esta tranquila localidad del interior de la provincia malagueña, de algo más de 8.000 habitantes, donde se había atrincherado y donde se desplegó un amplio dispositivo.



El alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha explicado a EFE que los agentes del instituto armado intentaron negociar con el hombre para buscar una solución y que al entrar a la vivienda, descubrieron que se había fugado, y precisa que el arma no se ha encontrado en el lugar.



Sobre el hecho de que lograra huir pese al despliegue de fuerzas de seguridad, indica que el atrincherado conoce tanto el barrio como la localidad y las características de la vivienda y pudo aprovechar "cualquier descuido".



Se establecieron dos operativos: uno de búsqueda y captura y otro de reconocimiento de las viviendas cercanas por si se hubiera escondido en alguna de ellas, para acotar así todas las posibilidades y poder encontrarlo, según el responsable municipal, que confía en que todo se solucione a la mayor brevedad posible y de la mejor forma.



Campillos, otrora famosa por su pujante industria de la piel, hoy con menos empuje, y por su colegio San José ya cerrado, que tenía un internado con estricta disciplina y al que llegaban jóvenes de distintos puntos de España, es una población donde todos se conocen y no esperaban que este suceso se produjera, confiesa el regidor.



Algunos vecinos han explicado a EFE que el hombre estuvo atrincherado inicialmente con su madre, pero ella pudo salir sobre las 02:00 horas, y que durante la noche un primo de él intentó ejercer de mediador, pero los agentes de la Guardia Civil no le permitieron acceder a la casa.



Una persona de la localidad asegura haber oído al menos un disparo, mientras otra, de una vivienda cercana, no confirma este extremo.



Añaden que, al parecer, el pasado sábado el hombre ya logró evitar ser detenido por los agentes en un supermercado y que tiene cuatro hijos, dos de ellos con su actual pareja.



Todo ocurrió en el número 1 de la calle Campos Moreno, de esta población, en una barriada de casitas de dos o una planta, que ha estado acordonada hasta bien entrado este martes y en la que se encontraban durante la mañana de este martes, mientras actuaban los agentes, la pareja del atrincherado, la madre y un hermano.



En un breve vídeo que circula entre grupos de vecinos se oye, durante el despliegue, una voz dirigirse al atrincherado: "José, quiero hablar contigo, tu madre necesita una medicina. Por favor habla conmigo". Ahora la incógnita sobre su paradero sigue.

Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es